Макрон представи нов кабинет

Френският президент Еманюел Макрон обяви състава на новото правителство, начело на което отново застава Себастиан Льокорню. Ходът цели нов тласък на вътрешната политика и отговор на натрупаните пред страната социални и институционални предизвикателства.

Франция продължава да балансира в политическа криза: правителства на малцинството прокарват рестриктивен бюджет за свиване на дефицита през агресивно разделен парламент от три идеологически блока. Новият кабинет получава мандат да ускори реформите и да възстанови общественото доверие.

Кой запазва постовете си и кой е нов:

Жан Ноел Баро остава министър на външните работи

остава Джералд Дарманин запазва поста на министър на правосъдието

запазва поста на Ролан Лескюр е преназначен като министър на финансите

е преназначен като Катрин Вотрен е новият министър на отбраната

е новият Лоран Нунес поема вътрешните работи

„Мисията на това правителство е да изготви бюджета на Франция преди края на годината. Благодаря на жените и мъжете, които се включват в този кабинет напълно свободно – отвъд лични и партийни интереси. Важна е само една единствена цел — интересът на страната.“ — премиерът Себастиан Льокорню в X

Политическата опозиция реагира мигновено: крайнолевите на Жан-Люк Меланшон и крайнодесните на Марин льо Пен вече подготвят вот на недоверие срещу кабинета. В краткосрочен план обаче приоритетът остава ясен — бюджетът до края на годината и стопирането на политическата турбулентност.