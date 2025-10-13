Междуведомствената комисия одобри средства за Царево след бедствията

След поредица от срещи в София на кмета на Царево Марин Киров, Междуведомствената комисия под ръководството на министъра на вътрешните работи Даниел Митов одобри финансиране за възстановяване на улици и разплащане към фирмите, работили по разчистването след бедствието през 2023 г.

Общината подготвя и списък с щетите от наводнението на 3 октомври т.г., като този път държавата е ангажирана и с мерки за превенция.

Киров посочи, че благодарение на редовното правителство са одобрени близо 5 млн. лв. за ремонт на разрушени улици и за плащания към фирмите, участвали тогава в дейностите по разчистване. Той припомни, че от 2023 г. досега страната е имала пет правителства, поради което политическата и финансовата стабилност са от съществено значение. По думите му в следващите седмици общината ще е готова с актуализиран проект за корекция на река Черна и Изгревско дере, както и с оценка на щетите. Кметът съобщи, че има подкрепа за бързо възстановяване, благодари за ангажираността на министрите и парламентарното мнозинство, и изрази увереност, че Царево ще бъде подготвено да посрещне успешен туристически сезон през 2026 г.