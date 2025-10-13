НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 13.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Нерегламентираното изхвърляне на отпадъци – заплашва се с до 5 години затвор

          3
          60
          боклук
          боклук
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Министерството на правосъдието предлага строги наказания за изхвърляне на отпадъци извън определените депа. С промени в Наказателния кодекс нерегламентираното изхвърляне на големи количества битови, строителни или производствени отпадъци ще се третира като престъпление, а не само като административно нарушение, както е в момента.

          - Реклама -

          Новите предложения предвиждат лишаване от свобода от 1 до 5 години и глоба между 5 000 и 30 000 лв. за действия, които създават риск за здравето на хората и причиняват щети на природната среда.

          Предложението беше обявено от министъра на правосъдието Георги Георгиев и получи широка подкрепа по време на среща с Националното сдружение на общините, където премиерът Росен Желязков също застана зад идеята.

          Целта е както транспониране на европейско законодателство, така и борба с масовото замърсяване, което засяга живота на гражданите и околната среда в цялата страна.

          Министерството на правосъдието предлага строги наказания за изхвърляне на отпадъци извън определените депа. С промени в Наказателния кодекс нерегламентираното изхвърляне на големи количества битови, строителни или производствени отпадъци ще се третира като престъпление, а не само като административно нарушение, както е в момента.

          - Реклама -

          Новите предложения предвиждат лишаване от свобода от 1 до 5 години и глоба между 5 000 и 30 000 лв. за действия, които създават риск за здравето на хората и причиняват щети на природната среда.

          Предложението беше обявено от министъра на правосъдието Георги Георгиев и получи широка подкрепа по време на среща с Националното сдружение на общините, където премиерът Росен Желязков също застана зад идеята.

          Целта е както транспониране на европейско законодателство, така и борба с масовото замърсяване, което засяга живота на гражданите и околната среда в цялата страна.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Полицейска кола катастрофира на Околовръстното шосе в София

          Красимир Попов -
          Полицейска кола е катастрофирала на столичното Околовръстно шосе, съобщава репортер на БГНЕС. Инцидентът е станал малко след детелината на Бояна в посока кв. "Младост". Полицейският автомобил...
          Култура

          Илия Луков с концерт на 14-и октомври

          Златина Петкова -
          На 14-и октомври от 19:00 часа в НДК ще се състои концерт на големия изпълнител Иля Луков. Това обяви той в предаването "делници" с...
          Общество

          Никола Рахнев: Ще раздадем 210 000 кошчета за около 70 000 домакинства

          Златина Петкова -
          "Доброволчеството и гората за мен са любов за цял живот." Това каза създателят на инициативата "Гората.БГ" Никола Рахнев, който беше гост в предаването "Делници" с...

          3 КОМЕНТАРА

          1. Предайте на боядисания Николай Колев да си припомни формата КОГО(ТО) в езика ни и кога се използва!

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions