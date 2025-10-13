Нерегламентираното изхвърляне на отпадъци – заплашва се с до 5 години затвор

Министерството на правосъдието предлага строги наказания за изхвърляне на отпадъци извън определените депа. С промени в Наказателния кодекс нерегламентираното изхвърляне на големи количества битови, строителни или производствени отпадъци ще се третира като престъпление, а не само като административно нарушение, както е в момента.

Новите предложения предвиждат лишаване от свобода от 1 до 5 години и глоба между 5 000 и 30 000 лв. за действия, които създават риск за здравето на хората и причиняват щети на природната среда.

Предложението беше обявено от министъра на правосъдието Георги Георгиев и получи широка подкрепа по време на среща с Националното сдружение на общините, където премиерът Росен Желязков също застана зад идеята.

Целта е както транспониране на европейско законодателство, така и борба с масовото замърсяване, което засяга живота на гражданите и околната среда в цялата страна.