Незаконно строителство в „Елените“– следва събаряне на сгради

Регионалната дирекция за национален строителен контрол – Бургас издаде акт за незаконно строителство на корекцията на речното корито и аквапарка в курортен комплекс „Елените“. Министърът на регионалното развитие Иван Иванов съобщи, че следващата стъпка е издаване на заповед за събаряне.

Министърът подчерта, че ако бедствието бе станало през лятото, жертвите щяха да са стотици. Според него липсата на строителни разрешителни и документи доказва, че строежите са незаконни, като пример за това са бетонните насипи под хотел „Негреско“, които са променили хода на реката.

Иванов заяви, че ще бъдат проверени всички речни корита по Черноморието, а при сигнали – и в други райони. Държавата ще действа безкомпромисно при установяване на незаконно строителство, допълни министърът.