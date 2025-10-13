Никола Рахнев: Ще раздадем 210 000 кошчета за около 70 000 домакинства

Това каза създателят на инициативата „Гората.БГ“ Никола Рахнев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Рахнев разказа за това как още преди около 14 години започва с мечтата да посади с ентусиасти около 1000 дървета, след което мечтата пораства многократно, както и дърветата.
Създателят на инициативата „Гората.бг“ обясни, че още във вторник се очаква да бъдат регистрирани два камиона за чистене на боклук, които бяха закупени от доброволци. Цената на двата камиона е около 102 000 лева. Той посочи, че следва да бъдат заплатени и екотакси.
Гостът обясни, че ще бъдат раздадени 210 000 кошчета, които ще са за 70 000 домакинства. Всяко семейство можело да получи по три кошчета за разделно събиране, а това щяло да стане чрез кракът тест, от който се разбира знае ли човекът как се изхвърля боклук разделно.
Ето такива млади хора трябват на държавата ни!!!
Значи политиците ще крадат, доброволците ще издържат държавата и ще я оправят! Краденето ще продължи!
