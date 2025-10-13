НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 13.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Никола Рахнев: Ще раздадем 210 000 кошчета за около 70 000 домакинства

          3
          92
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Сподели
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Доброволчеството и гората за мен са любов за цял живот.“

          Това каза създателят на инициативата „Гората.БГ“ Никола Рахнев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Рахнев разказа за това как още преди около 14 години започва с мечтата да посади с ентусиасти около 1000 дървета, след което мечтата пораства многократно, както и дърветата.

          Създателят на инициативата „Гората.бг“ обясни, че още във вторник се очаква да бъдат регистрирани два камиона за чистене на боклук, които бяха закупени от доброволци. Цената на двата камиона е около 102 000 лева. Той посочи, че следва да бъдат заплатени и екотакси.

          Гостът обясни, че ще бъдат раздадени 210 000 кошчета, които ще са за 70 000 домакинства. Всяко семейство можело да получи по три кошчета за разделно събиране, а това щяло да стане чрез кракът тест, от който се разбира знае ли човекът как се изхвърля боклук разделно.

          „Доброволчеството и гората за мен са любов за цял живот.“

          Това каза създателят на инициативата „Гората.БГ“ Никола Рахнев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Рахнев разказа за това как още преди около 14 години започва с мечтата да посади с ентусиасти около 1000 дървета, след което мечтата пораства многократно, както и дърветата.

          Създателят на инициативата „Гората.бг“ обясни, че още във вторник се очаква да бъдат регистрирани два камиона за чистене на боклук, които бяха закупени от доброволци. Цената на двата камиона е около 102 000 лева. Той посочи, че следва да бъдат заплатени и екотакси.

          Гостът обясни, че ще бъдат раздадени 210 000 кошчета, които ще са за 70 000 домакинства. Всяко семейство можело да получи по три кошчета за разделно събиране, а това щяло да стане чрез кракът тест, от който се разбира знае ли човекът как се изхвърля боклук разделно.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Полицейска кола катастрофира на Околовръстното шосе в София

          Красимир Попов -
          Полицейска кола е катастрофирала на столичното Околовръстно шосе, съобщава репортер на БГНЕС. Инцидентът е станал малко след детелината на Бояна в посока кв. "Младост". Полицейският автомобил...
          Култура

          Илия Луков с концерт на 14-и октомври

          Златина Петкова -
          На 14-и октомври от 19:00 часа в НДК ще се състои концерт на големия изпълнител Иля Луков. Това обяви той в предаването "делници" с...
          Политика

          Проф. Николай Витанов: Резултатите в Пазарджик показват, че ни очаква олигархия или диктатура

          Златина Петкова -
          "Резултатите в Пазарджик показват, че ни очаква олигархия или диктатура. Това каза математикът проф. Николай Витанов, който беше гост в предаването "Делници" с водещ Николай...

          3 КОМЕНТАРА

          2. Значи политиците ще крадат, доброволците ще издържат държавата и ще я оправят! Краденето ще продължи!

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions