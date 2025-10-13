Никола Рахнев: Ще раздадем 210 000 кошчета за около 70 000 домакинства

„Доброволчеството и гората за мен са любов за цял живот.“

Това каза създателят на инициативата „Гората.БГ“ Никола Рахнев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Рахнев разказа за това как още преди около 14 години започва с мечтата да посади с ентусиасти около 1000 дървета, след което мечтата пораства многократно, както и дърветата.

Създателят на инициативата „Гората.бг“ обясни, че още във вторник се очаква да бъдат регистрирани два камиона за чистене на боклук, които бяха закупени от доброволци. Цената на двата камиона е около 102 000 лева. Той посочи, че следва да бъдат заплатени и екотакси.

Гостът обясни, че ще бъдат раздадени 210 000 кошчета, които ще са за 70 000 домакинства. Всяко семейство можело да получи по три кошчета за разделно събиране, а това щяло да стане чрез кракът тест, от който се разбира знае ли човекът как се изхвърля боклук разделно.