          Никола Саркози влиза в затвора „Ла Санте" на 21 октомври

          Снимка: БГНЕС
          Бившият френски президент Никола Саркози ще влезе на 21 октомври в затвора „Ла Санте“ в Париж, съобщава АФП, позовавайки се на източници, близки до делото, и потвърждавайки информация на RTL.

          Саркози е осъден на пет години затвор с условно изпълнение в рамките на либийския процес.

          По-рано днес той се е явил в националната финансова прокуратура, за да се запознае с условията на своето лишаване от свобода.

