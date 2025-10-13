Никола Саркози влиза в затвора „Ла Санте“ на 21 октомври

Бившият френски президент Никола Саркози ще влезе на 21 октомври в затвора „Ла Санте“ в Париж, съобщава АФП, позовавайки се на източници, близки до делото, и потвърждавайки информация на RTL.
По-рано днес той се е явил в националната финансова прокуратура, за да се запознае с условията на своето лишаване от свобода.
Бившият френски президент Никола Саркози ще влезе на 21 октомври в затвора „Ла Санте“ в Париж, съобщава АФП, позовавайки се на източници, близки до делото, и потвърждавайки информация на RTL.
По-рано днес той се е явил в националната финансова прокуратура, за да се запознае с условията на своето лишаване от свобода.