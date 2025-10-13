Общественици поискаха монумент на хан Аспарух на мястото на Паметника на Съветската армия

Инициативен комитет предлага изграждането на паметник на хан Аспарух на мястото на бившия Паметник на Съветската армия (ПСА) в центъра на София. Според членовете на комитета, това място е символично и заслужава да бъде посветено на обединяваща фигура от българската история. Новият монумент, посветен на основателя на българската държава, би трябвало да вдъхва национално самочувствие и оптимизъм, вместо да разделя обществото.

Журналистът Румен Дечев, заместник-председател на инициативния комитет, заяви, че целта е да се направи „важна стъпка“ към изграждането на общонационален символ в сърцето на столицата. В обръщението на комитета се посочва, че мястото, където се е издигал Паметникът на Съветската армия, е „изключително представително“ и че бъдещият паметник трябва да обединява българския народ.

„Изграденият ПСА се превърна в символ на раздора и противопоставянето. На това знаково място имаме нужда от исторически символ, който идва от вековете, носи послание напред и вдъхва самочувствие и оптимизъм“, се казва в позицията на комитета.

Инициаторите предлагат на националните институции да започнат процедура за създаване на проект за паметник на хан Аспарух именно на мястото на бившия ПСА.

Председателят на комитета, историкът акад. Георги Марков, подчерта, че България има едно истинско освобождение – това след Руско-турската война, благодарение на което страната възкръсва на картата на Европа. „България има 400 паметника, под всеки паметник има войнишки гроб, второ освобождение няма“, заяви той. По думите му, на мястото на ПСА трябва да бъде изграден паметник на хан Аспарух, „защото ние живеем благодарение на него все още тук“.