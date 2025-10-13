Общественици поискаха монумент на хан Аспарух на мястото на Паметника на Съветската армия

Инициативен комитет предлага изграждането на паметник на хан Аспарух на мястото на бившия Паметник на Съветската армия (ПСА) в центъра на София. Според членовете на комитета, това място е символично и заслужава да бъде посветено на обединяваща фигура от българската история. Новият монумент, посветен на основателя на българската държава, би трябвало да вдъхва национално самочувствие и оптимизъм, вместо да разделя обществото.
Журналистът Румен Дечев, заместник-председател на инициативния комитет, заяви, че целта е да се направи „важна стъпка“ към изграждането на общонационален символ в сърцето на столицата. В обръщението на комитета се посочва, че мястото, където се е издигал Паметникът на Съветската армия, е „изключително представително“ и че бъдещият паметник трябва да обединява българския народ.
„Изграденият ПСА се превърна в символ на раздора и противопоставянето. На това знаково място имаме нужда от исторически символ, който идва от вековете, носи послание напред и вдъхва самочувствие и оптимизъм“, се казва в позицията на комитета.
Инициаторите предлагат на националните институции да започнат процедура за създаване на проект за паметник на хан Аспарух именно на мястото на бившия ПСА.
Председателят на комитета, историкът акад. Георги Марков, подчерта, че България има едно истинско освобождение – това след Руско-турската война, благодарение на което страната възкръсва на картата на Европа. „България има 400 паметника, под всеки паметник има войнишки гроб, второ освобождение няма“, заяви той. По думите му, на мястото на ПСА трябва да бъде изграден паметник на хан Аспарух, „защото ние живеем благодарение на него все още тук“.
О Юрта що не Разпънат Отпреди? И неколко куци Магарета! Да може Ханът да оди до Парламата!
Да си наглежда ХазарЧетата!
Паметник на Бойко, като го гали Папата по главата
Върнете паметника както си беше! На Аспарух Хан Ювиги намерете друго пждходящо място!
Къде е евродупетата Петров да запее “Нали ги видех, общественици” …….
Разделяй и владей, противопоставяне на едно нещо със стойност на друго нещо пак със стойност, това е част от мръсната фашистка тактика! Има достатъчно място и за двата паметника!
Що досега не са направили паметник на Аспарух, а рушат паметник за да градят друг. Тъпи и лъже демократи
На Хан Крум ни трябва паметник да ни напомня какви трябва да са законите в тази държава, че да сме добре.
Айде Хан или Кан? Аспарух българин ли е бил, протобългарин ли е бил или какво? Българинът пак ще почне търси какво обединява и какво разединява. Това място винаги ще принадлежи на Съветската армия. Тази история – добра или лоша – не може да бъде изтрита от колективната памет.
Аз искам монумент на Крум с меч как наказва крадливи управляващи
Липсата на памет е притеснителен фактор, пагубен за развитието.
Хайде пак се хванаха за паметниците,тез т нар общественици не виждат,че етносът българи се превръща постепенно в чужденец в собствената си държава,до паметници опряха..Не се притесняват,че държавата умира,ама паметник.Ако няма държава,защо ни е Аспарух,който е нейн основател.Или тез т нар общественици гледат личен интерес..каквито ни интелектуалците,такива и обществениците
Този ИК да си събере пари и да строи каквото иска и където иска. ПСА не е построен с пари от дарения на хората
Нека да е Отец Париций Герберски ☦️
Спрете да рушите и унищожавате! Създайте, построете нещо ново , стойностно , да остане за поколенията !
Типично украински сценарий за насъскване слещу Русия, но ние не сме толкоз тъпи. Или?
Едва ли хан Аспарух, ако има възможност да избира, би заел чуждо място. Той си има столица, основана от него. Заслужава да бъде почетен като създател на Българската държава, но не по този вандалски начин, който отново е повод за разделение на народа ни. Защо не се помисли за възраждане на гр. Плиска, за възстановяване на двореца и голямата базилика? Няма българин, който не би дарил средства за подобна кауза. Но целта на „умните и красивите“ не е тази, нали?! Тяхната цел е да рушат всичко създадено преди тях и да сеят омраза сред хората. Така са им заръчали западните им господари, на които не им е нужна една силна и обединена България. Така е било, така и ще бъде. Историята многократно го е доказала!
Павлинка Тасева всъщност само робите по душа имат господари и не могат да схванат свят в който няма да имат господари. Много е трудно за болният русофил да схване че днес България не е подчинена територия а е свободна държава. За това си мисли дивотии за разделение защото не може да схване фундаменталният принцип на свободното общество за развитие чрез дебат на противопоставящи се идеи. За роба по душа всички трябва да мислят еднакво и подредени в редичка да правят каквото им се каже.
Ами не госпожо. Единствените които сеят разединение тук са руските агенти. Русия е експанзионистична милитаристична империя която вижда с България единствено зона на влияние. Каквито дългове сме имали към Русия, отдавна са изплатени! А от повече от век Русия е традиционен враг на България с интереси противоположни на нашите!
Ангел Илиев ти си болен англосаксонофил. Враг ни е била в две войни, защото простия елит удрящ се в огледалата на конака довели немски цар
Ангел Илиев Вече 36год .все още не сме си изплатили,, дълговете “ към хамериканците и никога няма да ги изплатим защото сме им колония .Искам да попитам как се наричат робите в една колония?
Ангел Илиев, това е Вашето мнение. Аз нямам намерение да споря с вятъра.
Nadejda Balabanska така са ни колонизирали, че от както влязохме в ЕС, жизненият стандарт се повиши десетина пъти. 4-8 пъти в сравнение с жизненият стандарт преди падането на социализма.
Само такова колонизиране искам!
Павлинка Тасева много хора се затрудняват да различат мнение от обективни факти. 🙂
Ангел Илиев Ужас! Аз не го искам! От девет милиона шест и не ми се продължава на долу , че списъкът е дълъг много дълъг.
Nadejda Balabanska От девет милиоан станахме шест, защото махнаха оградата наконцлагера и позволиха на хората да се махнат от социалистическата кочина. 🙂 И по някаква странна причина хората не искаха да работят за сто долара месечно когато можеха да работят за две хиляди…
Не разбирам защо винаги излизат хора с тъпият коментар как сме би;ли станали шест милиона. Шест милиона сме, но всеки от тези шест милиона живее десет пъти по-добре от колкото аналогичен представител на ана,огична социална класа преди 40 години!
Ангел Илиев вие сте поредният промит неблагодарник…
Да не говорим за жизнен стандарт само, защото преди ЕС цената на един хляб (без ГМО и консерванти) беше 0,60 ст. , все още имахме земеделие и животновъдство и по-голямата част от храната в магазините беше българска…
Да не говорим за здравеопазване, джендър пропаганда сред децата и още стотици примери …
И какво, 6 милиона сме и продължаваме да се топим, но живеем по-добре?
Доста тъпо мислене…
Но не се учудвам…
Marto Petrunov и хляба и саламите и сиренето и месото през соца бяха толкова скъпи, че с една средна заплата днес работника може да си купи от два го осем пъти повече от тях! А здравеопазването беше толкова велико че средната продължителност на живота е скочила с над пет години.
Защо винаги соц носталгиците са толкова неадекватни?
Ангел Илиев да, а вие евродебилите обожавате да си измисляте 🤣🤣
Била скочила с 5 години продължителността на живота…
Само, че по времето на соца България е била на челните места по образование във цял свят, произвеждали сме компютри, чипове, мотокари, да не говорим за земеделие и животновъдство, чиста храна, достъпна за всички, а сега какво има и Какво произвеждаме?
Защо не изнасяме вече ток? Защото с влизането в ЕС ни приемат с клаузи да намалим износа за да може други по-големи играчи да продължават да си го продават без конкуренция и това е само единичен пример…
Накратко, никой няма да те допусне да си негова конкуренция, това със конкурентните пазари е само пясък в очите за промитляците като теб…
Трябваше да спрем да произвеждаме, да си отворим пазарите за вносни европейски стоки.
И понеже субсидиите във Германия например за една крава са доста по-големи отколкото за България, на немеца да изнася масло за България на конкурентни и по-ниски цени от нашите не му е проблем, а ние на собствените си пазари не можем да продадем стоката си на същата цена защото сме на загуба…
Ако имаш малко мозък ще се сетиш, къде е уловката…
Павлинка Тасева КОГАТО една жена е тъпа, трудно се променя! Затова по-добре, да си мълчи! Щото, неуважаема, ако Аспарух, според тебе трябва да си стои в столицата, то Съветските солдати ( завоеватели ) съвсем нямат място в България! Кокошка!
Александър Даскалов, от реакцията ви личи, колко сте интелигентен. А „тъпа“ и „кокошка“, можете да казвате на близките си от женски род.
Някой хора тука действат като турците на мястото на църква да се строи джамия тоест събаря се църквата строи се джамия та и сега така искат някой на паметник който е част от историята на България независимо какво е да се сложи паметник на Хан Аспарух на великия Хан Аспарух това дори би било обидно и не на място защото за паметник на хан Аспарух трябва съвсем друго място което да се вижда от много места в София и да е огромен но това се прави когато една територия не само територия а има силна държава
БРАВО за паметника на АСПАРУХ! И дано русофилската паплач го пощади!
Александър Даскалов Русофобската , какво е пощадила вече толкова години руши , руши , руши?
Nadejda Balabanska Това, което унижава достойнството на Родината трябва да се разруши! Такива са някои творения, когато България бе под властта на СССР! ( МОЧА, Альоша в Пловдив и доста други! ) Това е! А ти чети повече неманипулираната история, за да знаеш, че Русия не е “ Слънцето и въздуха“ за България! И никога не е била! Хубав ден! Бъди здрава!
Трябва да е на цар Крум, защото той превзема София и я включва в територията на България.
Тук има много еврогейове!!!!Гнусна картинка!!!!
Напълно допустимо е и уместно именно такъв паметник да се извиси на това място, вместо отвратителния символ на робството и гъзопоклонничеството! Нещо повече – месинга от моча може да се използва за новия монумент, така символично ще се сложи край на руската смрад у нас!
Ivan Savov що не си пиеш редовно хапчетата?Разбрахме че си падаш по еврогейската смрад и прайдовете-ами прав ти път към Гейропа-Сурсула лично ще те намаже с вазелинче,та да ти е още по-приятно🤣🤣🤣
Ivan Savov милиционерска смрад продажна!!!!
Обществениците искат паметник на Зеленски , но се притесняват да си го кажат😅
Silvia Toneva Искат на Путлер не на Зеленски
Silvia Toneva Тъпо
Silvia Toneva Да! Зеленски ще остане в историята като достоен президент на украинския народ! Слава на героите!
Александър Даскалов и…..т!
Отлично решение, жалко е, че има русофилски отпадъци, които малоумно се хилят! Но тези елементи винаги са били антибългари!
Пламен Левенски В коя друга европейска държава разрушават паметници?!!😡
Валя Маринова в достатъчно, но не сте информирана! Русофилите сте жалки и нахални, събрали сте всички отрицателни предателски качества.
Ако не беше руският войн сега нямаше да има България!
Stoyan Stranzhev Ванга, ти ли си?
Русоробите -копейки не искат нищо българско .. Те искат паметници на руските си господари които съсипаха България
Мария Мирева ако не бяха копейките сега ти щеше да носиш шалвари, а твоят мъж чалма.А ко не беше руската армия сега България щеше да е фашистка държава и ти щеше да работиш за жълти стотинки незнайно къде.Паметника беше издигнат не само за Руската армия, а за всички загинали във Втората Световна Война. В нея е участвал и вуйчото на моя баща.
Мария Мирева Чупиш тъпомера отвсякъде.
Мария Мирева Хапчета Маро, да не пишеш глупости! 35 г. кой унищожава България?! То да е вода да го налееш, но то е мозък!😏
По-добре на Крум…
Валентин Иванов , за хан Крум удачно място е Триъгълникът на властта. Все пак негови са първите известни закони.
На Синя Жълтопаветна София по подхожда паметник на Гуньо Адвокатина.
Браво! Прекрасна идея!
Събаряш един Паметник, за да строиш Друг??? Освен, че е икономически неизгодно, е и Неморално,! Като да Събориш паметник на Умрял, и да туриш друг на негово място!!!
Намирисва на Мародерство!
И то чрез. него да Лъжеш за Славная Болгарская История!
В Нашата …. Нашата Болгарска Държавност Титла Хан никога не е Имало!!!
Но в Прокълнатия Хазарски Каганат- Да!
Кой Лъже???
Точно Потомците на Хазарското Племе!
Днешните Ционисти!
В Европа и у Нас!
Слави Христов РашиZмът впиянчва…
Да, това решение е добро!
Подкрепям предложението.
Валентин Лазаров Когато смениш парцалът, тогава ще имаш думата!
Чудесна идея.