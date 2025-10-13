НА ЖИВО
          Официално Делян Пеевски е победител в борбата за Пазарджик

          ДПС – Ново начало е победител в частичните местни избори за Общински съвет в град Пазарджик. Партията е получила 17.13% от гласовете при общо гласували 34 008 избиратели. Избирателната активност е била малко над 35%. Тази информация е предадена от Стандарт.

          Второто място в изборите е заето от ПП-ДБ с 11.75%. С 3 324 гласа или 10.34%, ПП Свобода заема третото място в борбата за общинския съвет. БСП – Обединена левица заемат четвъртото място с 2 385 гласа, а веднага след тях се нарежда коалицията на бившия кмет Тодор Попов ВМРО – БНД, ССД с 6.84% от вота на гласоподавателите.

          На шесто място се нарежда ПП Герб с 6.16% (1 982 гласа). След ГЕРБ се нареждат ПП МИР с 3.86% и „Възраждане“ с 3.80%.

          Интересно е да се отбележи и рекордния брой кандидати, гласоподавателите са избирали между 597 кандидати.

          Припомняме, че предишния вот беше касиран от съда поради нарушения.

          Партия%Гласове
          1ДПС – Ново Начало17.13%5508
          2ПП – ДБ11.75%3780
          3СВОБОДА10.34%3324
          4БСП – Обединена Левица7.42%2385
          5ВМРО – БНД, ССД6.84%2201
          6ГЕРБ6.16%1982
          7МИР3.86%1241
          8ВЪЗРАЖДАНЕ3.80%1221
          9Движение Напред България3.38%1087

          - Реклама -

          1. Ако всички бяха излезнал и да гласуват,прасето само щеше само да пръска пари на вятъра ,но като седите на фейса и коментирате така ще е , държавата заминава.

