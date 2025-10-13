ДПС – Ново начало е победител в частичните местни избори за Общински съвет в град Пазарджик. Партията е получила 17.13% от гласовете при общо гласували 34 008 избиратели. Избирателната активност е била малко над 35%. Тази информация е предадена от Стандарт.
Второто място в изборите е заето от ПП-ДБ с 11.75%. С 3 324 гласа или 10.34%, ПП Свобода заема третото място в борбата за общинския съвет. БСП – Обединена левица заемат четвъртото място с 2 385 гласа, а веднага след тях се нарежда коалицията на бившия кмет Тодор Попов ВМРО – БНД, ССД с 6.84% от вота на гласоподавателите.
На шесто място се нарежда ПП Герб с 6.16% (1 982 гласа). След ГЕРБ се нареждат ПП МИР с 3.86% и „Възраждане“ с 3.80%.
Интересно е да се отбележи и рекордния брой кандидати, гласоподавателите са избирали между 597 кандидати.
Припомняме, че предишния вот беше касиран от съда поради нарушения.
|№
|Партия
|%
|Гласове
|1
|ДПС – Ново Начало
|17.13%
|5508
|2
|ПП – ДБ
|11.75%
|3780
|3
|СВОБОДА
|10.34%
|3324
|4
|БСП – Обединена Левица
|7.42%
|2385
|5
|ВМРО – БНД, ССД
|6.84%
|2201
|6
|ГЕРБ
|6.16%
|1982
|7
|МИР
|3.86%
|1241
|8
|ВЪЗРАЖДАНЕ
|3.80%
|1221
|9
|Движение Напред България
|3.38%
|1087
Ако всички бяха излезнал и да гласуват,прасето само щеше само да пръска пари на вятъра ,но като седите на фейса и коментирате така ще е , държавата заминава.
Егати изненадата!?