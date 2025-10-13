ДПС – Ново начало е победител в частичните местни избори за Общински съвет в град Пазарджик. Партията е получила 17.13% от гласовете при общо гласували 34 008 избиратели. Избирателната активност е била малко над 35%. Тази информация е предадена от Стандарт.

Второто място в изборите е заето от ПП-ДБ с 11.75%. С 3 324 гласа или 10.34%, ПП Свобода заема третото място в борбата за общинския съвет. БСП – Обединена левица заемат четвъртото място с 2 385 гласа, а веднага след тях се нарежда коалицията на бившия кмет Тодор Попов ВМРО – БНД, ССД с 6.84% от вота на гласоподавателите.

На шесто място се нарежда ПП Герб с 6.16% (1 982 гласа). След ГЕРБ се нареждат ПП МИР с 3.86% и „Възраждане“ с 3.80%.

Интересно е да се отбележи и рекордния брой кандидати, гласоподавателите са избирали между 597 кандидати.

Припомняме, че предишния вот беше касиран от съда поради нарушения.