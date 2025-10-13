Около 100 души са ранени при сблъсък на два експресни влака в Източна Словакия

Около стотина души са пострадали при сблъсък между два експресни влака в източната част на Словакия, съобщава информационната агенция TASR, като уточнява, че двама от ранените са в критично състояние.

След инцидента, станал около 10:00 часа местно време (11:00 часа българско време), трима души са останали блокирани във вагоните, като към настоящия момент няма данни за състоянието им. Министърът на вътрешните работи на Словакия Матуш Шутай Ешток поясни на пресконференция, че произшествието вероятно е станало поради човешка грешка, при която единият от машинистите вероятно не е дал предимство на другия.

„Не искам да спекулирам за причините в този момент, но според първоначалната информация не става въпрос за грешка в системата, а за човешки фактор. Оказва се, че един от машинистите на локомотива е допуснал грешка и вероятно не е отстъпил предимство, но засега това е само предварителна версия“, подчерта Ешток, който – заедно с министъра на транспорта Йозеф Раж и министъра на здравеопазването Камил Шашко – ще посети мястото на инцидента.

Сблъсъкът на експресните влакове пред тунел близо до село Яблонов над Турноу е станал малко след 10:00 часа сутринта на мястото, където коловозите се пресичат и преминават в еднорелсов път. На място работят пожарникари, полицаи и спасители. „Изпратили сме два спасителни хеликоптера и шест линейки на мястото на инцидента“, обяви Петра Климешова, говорител на Оперативния център на Словашката служба за спешна медицинска помощ (EZMS).

Въздушно-спасителната служба Air Transport Europe съобщи малко след обяд, че три спасителни хеликоптера реагират на мястото на инцидента. „Предвид броя на ранените, спасителният хеликоптер от Кошице в момента се връща на мястото на инцидента за втори път. Екипите на въздушно-спасителната служба оказват спешна медицинска помощ на място и осигуряват въздушен транспорт на най-тежко ранените пациенти до болници“, става ясно от разпространеното съобщение.