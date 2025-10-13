Отново ремонт на АМ Тракия, този път спират изцяло движението

От днес до четвъртък по автомагистрала „Тракия“ се въвежда временна организация на движението заради ремонтните дейности между 24-ия и 33-ия километър. Четири пъти дневно – в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00 ч. – автомобилите, пътуващи от Пловдив към София, ще бъдат спирани за около 30–40 минути до отбивката за Ихтиман.

Мярката има за цел да позволи на пътуващите от София да използват и трите ленти на насрещното платно в рамките на 9-километровия участък. Според Агенция „Пътна инфраструктура“ това ще облекчи трафика и ще предотврати образуването на задръствания. През останалото време движението ще се осъществява в една лента към Пловдив и две ленти към София.