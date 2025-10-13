НА ЖИВО
      понеделник, 13.10.25
          България

          Отново ремонт на АМ Тракия, този път спират изцяло движението

          Магистрала
          Магистрала
          От днес до четвъртък по автомагистрала „Тракия“ се въвежда временна организация на движението заради ремонтните дейности между 24-ия и 33-ия километър. Четири пъти дневно – в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00 ч. – автомобилите, пътуващи от Пловдив към София, ще бъдат спирани за около 30–40 минути до отбивката за Ихтиман.

          Мярката има за цел да позволи на пътуващите от София да използват и трите ленти на насрещното платно в рамките на 9-километровия участък. Според Агенция „Пътна инфраструктура“ това ще облекчи трафика и ще предотврати образуването на задръствания. През останалото време движението ще се осъществява в една лента към Пловдив и две ленти към София.

          Мярката има за цел да позволи на пътуващите от София да използват и трите ленти на насрещното платно в рамките на 9-километровия участък. Според Агенция „Пътна инфраструктура“ това ще облекчи трафика и ще предотврати образуването на задръствания. През останалото време движението ще се осъществява в една лента към Пловдив и две ленти към София.

