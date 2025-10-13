НА ЖИВО
          Пеевски: В Пазарджик хората доказаха, че вярват в новото начало

          Делян Пеевски
          Делян Пеевски
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Лидерът на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски изрази благодарност към жителите на Пазарджик за оказаната подкрепа на местните избори, при които формацията му постигна победа с 17,17% от гласовете, равняващи се на 4872 гласа. С този резултат групата на Пеевски се нареди на първо място в общината, изпреварвайки коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“, която остана втора.

          В прессъобщение, разпространено след изборите, Пеевски благодари на гражданите за доверието и подчерта, че „вотът в Пазарджик е доказателство, че хората вярват в новото начало и в политиката, която поставя човека и неговото благополучие в центъра“. Той увери, че ангажиментът на „ДПС – Ново начало“ към региона става още по-силен, като партията ще работи за развитието на общината и за превръщането ѝ в по-привлекателно място за живеене.

          „Както всички знаят, аз държа на думата си и държа на хората“, посочва Пеевски.

          Той отправи поздравления към всички кандидати за общински съветници, предизборния щаб и активистите на движението за постигнатия резултат. В изявлението си лидерът на „ДПС – Ново начало“ подчерта, че всеки избор е важен, защото от него зависи бъдещето, и че изминалият вот е показал нещо съществено – когато политиката се прави в интерес на хората и когато те имат доверие, те избират стабилност и ново начало, а не напрежение и конфликти.

          „Хората не се поддадоха на провокации. Те разбират, че смисълът на политиката не е в ескалацията и разделението“, добави той.

          Пеевски изтъкна още, че истинската политика не се води нито в социалните мрежи, нито само в изборния ден, а ежедневно – „за всички хора, без разделение на първа и втора класа, без омраза, а с обединение в името на хората“. Това, по думите му, е основната мисия на новото политическо начало, което движението отстоява.

          В края на изявлението си Делян Пеевски поздрави и новоизбраните кметове от „ДПС – Ново начало“:

          • Вилдан Байрям Мехмед, избрана за кмет на кметство Боян Ботево, община Минерални бани, област Хасково;
          • Илия Каменов Илиев, избран за кмет на кметство Струпец, община Роман, област Враца.

          В прессъобщение, разпространено след изборите, Пеевски благодари на гражданите за доверието и подчерта, че „вотът в Пазарджик е доказателство, че хората вярват в новото начало и в политиката, която поставя човека и неговото благополучие в центъра". Той увери, че ангажиментът на „ДПС – Ново начало" към региона става още по-силен, като партията ще работи за развитието на общината и за превръщането ѝ в по-привлекателно място за живеене.

          „Както всички знаят, аз държа на думата си и държа на хората", посочва Пеевски.

          Той отправи поздравления към всички кандидати за общински съветници, предизборния щаб и активистите на движението за постигнатия резултат. В изявлението си лидерът на „ДПС – Ново начало" подчерта, че всеки избор е важен, защото от него зависи бъдещето, и че изминалият вот е показал нещо съществено – когато политиката се прави в интерес на хората и когато те имат доверие, те избират стабилност и ново начало, а не напрежение и конфликти.

          „Хората не се поддадоха на провокации. Те разбират, че смисълът на политиката не е в ескалацията и разделението", добави той.

          Пеевски изтъкна още, че истинската политика не се води нито в социалните мрежи, нито само в изборния ден, а ежедневно – „за всички хора, без разделение на първа и втора класа, без омраза, а с обединение в името на хората". Това, по думите му, е основната мисия на новото политическо начало, което движението отстоява.

          В края на изявлението си Делян Пеевски поздрави и новоизбраните кметове от „ДПС – Ново начало":

          • Вилдан Байрям Мехмед, избрана за кмет на кметство Боян Ботево, община Минерални бани, област Хасково;
          • Илия Каменов Илиев, избран за кмет на кметство Струпец, община Роман, област Враца.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Проф. Иво Христов: Европа е американска марионетка, водена към ядрен хаос със „самоубийствена политика“!

          Телевизия Евроком -
          Европейските лидери водят "самоубийствена политика", която е комбинация от демагогия и вяра в собствената им глупост, заяви проф. Иво Христов в предаването "Не се...
          Политика

          Никола Саркози влиза в затвора „Ла Санте“ на 21 октомври

          Красимир Попов -
          Бившият френски президент Никола Саркози ще влезе на 21 октомври в затвора „Ла Санте“ в Париж, съобщава АФП, позовавайки се на източници, близки до...
          Инциденти

          Полицейска кола катастрофира на Околовръстното шосе в София

          Красимир Попов -
          Полицейска кола е катастрофирала на столичното Околовръстно шосе, съобщава репортер на БГНЕС. Инцидентът е станал малко след детелината на Бояна в посока кв. "Младост". Полицейският автомобил...

          138 КОМЕНТАРА

          8. От години казвам,че ще гласувам само и единствено когато, задължът всеки да си напише собственоръчно трите имена в протокола.

          15. НАГЪЛ НЕРЕЗ, ВИДЯХМЕ КАК СИ КОПУВАШ ГЛАСОВЕ И ИМАШ СМЕЛОСТА ДА ГОВОРИШ НАОПЪКИ. ДОЛНА МУТРА. В ЗАТВОРА ЕЙ ТЪРБУХ

          19. Няма ли правителство да вземе позиция по този казус . Къде е народното събрание, къде са ръководители на партии. От години говорим за този проблем с купуване на гласове за избори,ето това е нагледен пример…..и нищо.

          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

