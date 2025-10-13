Пеевски: В Пазарджик хората доказаха, че вярват в новото начало

Лидерът на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски изрази благодарност към жителите на Пазарджик за оказаната подкрепа на местните избори, при които формацията му постигна победа с 17,17% от гласовете, равняващи се на 4872 гласа. С този резултат групата на Пеевски се нареди на първо място в общината, изпреварвайки коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“, която остана втора.
В прессъобщение, разпространено след изборите, Пеевски благодари на гражданите за доверието и подчерта, че „вотът в Пазарджик е доказателство, че хората вярват в новото начало и в политиката, която поставя човека и неговото благополучие в центъра“. Той увери, че ангажиментът на „ДПС – Ново начало“ към региона става още по-силен, като партията ще работи за развитието на общината и за превръщането ѝ в по-привлекателно място за живеене.
„Както всички знаят, аз държа на думата си и държа на хората“, посочва Пеевски.
Той отправи поздравления към всички кандидати за общински съветници, предизборния щаб и активистите на движението за постигнатия резултат. В изявлението си лидерът на „ДПС – Ново начало“ подчерта, че всеки избор е важен, защото от него зависи бъдещето, и че изминалият вот е показал нещо съществено – когато политиката се прави в интерес на хората и когато те имат доверие, те избират стабилност и ново начало, а не напрежение и конфликти.
„Хората не се поддадоха на провокации. Те разбират, че смисълът на политиката не е в ескалацията и разделението“, добави той.
Пеевски изтъкна още, че истинската политика не се води нито в социалните мрежи, нито само в изборния ден, а ежедневно – „за всички хора, без разделение на първа и втора класа, без омраза, а с обединение в името на хората“. Това, по думите му, е основната мисия на новото политическо начало, което движението отстоява.
В края на изявлението си Делян Пеевски поздрави и новоизбраните кметове от „ДПС – Ново начало“:
- Вилдан Байрям Мехмед, избрана за кмет на кметство Боян Ботево, община Минерални бани, област Хасково;
- Илия Каменов Илиев, избран за кмет на кметство Струпец, община Роман, област Враца.
