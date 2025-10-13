Подготовка за война с Китай: САЩ прехвърлят разрушители и подводници в Пърл Харбър

Американската военноморска база в Пърл Харбър, Хавай, се готви да приеме три от най-новите разрушители клас Zumwalt, въоръжени с хиперзвукови ракети, както и до три ядрени атакуващи подводници клас Virginia, съобщава Naval News.
Изданието отбелязва, че този ход представлява значителна промяна в бойните способности на ВМС на САЩ за потенциална война с Китай.
Според съобщенията, в Пърл Харбър-Хикам се провеждат координирани усилия за модернизация, за да се приведе инфраструктурата ѝ в съответствие с изискванията за големия брой нови кораби и подводници, които ще бъдат базирани в Хавай от средата на 2028 г.
Според документи, разгледани от Naval News, строителните работи са насочени към подготовка на място за акостиране и възможности за сух док за базиране и ремонт на разрушителите клас Zumwalt и атакуващите подводници клас Virginia.
Два разрушителя клас Zumwalt в момента се модернизират, за да носят конвенционалните хиперзвукови ракети Prompt Strike Missile (CPS) на ВМС на САЩ. Очаква се третият кораб да пристигне в Huntington Ingalls Industries в Паскагула, Мисисипи, през 2026 г. за модернизация.
И трите кораба ще получат нов комплект за радиоразузнаване, нова военноморска платформа за връзка с данни и интеграция SM-6 за възможности за противовъздушна отбрана.
Планира се още Пърл Харбър да приеме още няколко ударни подводници от клас Virginia. Подводниците от клас Block V ще могат да разположат общо 28 допълнителни крилати ракети Tomahawk или 12 хиперзвукови ракети Prompt Strike.
„С поне пет кораба и подводници, оборудвани с CPS, в Хавай до 2030 г., по-голямата част от основните ударни сили на ВМС на САЩ ще бъдат готови да се разположат край Китай при военни сценарии, намалявайки времето за преминаване до Индо-Тихоокеанския регион с няколко дни в сравнение с корабите и подводниците“, отбелязва Naval News.
Търсят си белята.
Дали ще успеят да се разположат?
това ПъллХорор не беше ли някакво гробище за кораби?
Браво
Само ще се изпикаят по веднъж и ще издавят краварите ! Ейй това сърбежа е страшна работа, иска начесване!!
Само с Китай не са воювали!
Сега вече ще стане много интересно!
Едно ядрено торпедо, по Хавай и ще отидат, където им е мястото!
Съпругът ми отново се държеше странно, след което ме напусна, затова реших да си тръгна. Тогава намерих д-р Обудо онлайн. Обясних му всичко. Той ми каза да му изпратя снимката и пълното му име. Направих го и той ми каза, че трябва да чакам, че ще се върне. След това дойде и каза, че съпругът ми ме обича, но има жена, която се опитва да разруши връзката ни. Тя е хвърлила магия на съпруга ми, но сега отново живеем щастлив живот. Благодаря ви, д-р Обудо. Ако и вие сте в тази ситуация, ви съветвам да се свържете с него и да проверите какъв е проблемът. Изпратете му съобщение на неговата Facebook страница 👇👇
Dr Obudo Love Spell
Китайците ще ги млатят
Значи ли че те трябва да са пред Манхатън