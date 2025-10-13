НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 14.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятОбщество

          „Поколението Z“ свали президента на Мадагаскар

          0
          64
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Президентът на Мадагаскар Андри Ражоелина е бил евакуиран от френски военен самолет на 12 октомври, съобщи Radio France Internationale. Бягството му е предизвикано от безпрецедентна мобилизация, организирана от движението „Поколението Z Мадагаскар“, възникнало в средата на септември в социалните мрежи.

          - Реклама -

          Всичко започва на 26 септември, когато хиляди млади мадагаскарци излизат по улиците на Антананариво, размахвайки мобилните си телефони като фенерчета в знак на протест срещу прекъсванията на водата и електричеството, корупцията и крайната бедност, обхванала голяма част от населението.

          „Опитът за незаконно завземане на властта […], който е в ход“, осъжда Ражоелина в изявление, направено в събота. Междувременно военното поделение Capsat – изиграло ключова роля в преврата от 2009 г. в негова полза – призова силите за сигурност да „не стрелят“ по демонстрантите и впоследствие се присъединява към тях в центъра на столицата.

          Политическата криза в Мадагаскар напомня на предишни сътресения в страната, преживяла поне пет подобни кризи от независимостта си през 1960 г.
          През 1972 г. студенти свалят профренския режим на Филибер Циранана, през 1991 г. стачки и маршове предизвикват падането на властта, през 2001 г. харизматичният предприемач Марк Раваломанана е свален именно от младия тогава кмет на Антананариво – Андри Ражоелина.

          Шестнадесет години по-късно историята се повтаря: Ражоелина, преизбран през 2023 г., напуска властта по същия начин – на борда на френски самолет.

          „Всеки режим обещава край на безредиците и в крайна сметка се оказва техен източник. Всеки президент се представя за спасител и всяко поколение излиза на улицата, за да го прогони. Това, което се променя, е музиката: вчерашните лозунги бяха отпечатани на листовки, днес се споделят в мрежите. Но гневът остава същият,“ казва историкът Арно Леонар, специалист по Мадагаскар.

          Гневът този път е породен от непоносимата социално-икономическа ситуация. Въпреки икономическия растеж от 4,2% през 2024 г., Мадагаскар остава една от най-бедните страни в света.
          Президентът Ражоелина беше обещал да прекрати хищническите практики на управляващата класа, но обещанието остана неизпълнено.

          „Недостигът на вода и електричество породи такова недоволство, че политическото недоверие достигна своя връх. Политическата връзка между правителството и населението, която вече беше нарушена, сега е опустошена,“ отбелязва Кристиане Рафидинариво, политолог от CEVIPOF Sciences Po.

          Историкът Денис-Александре Лахинирико допълва, че повтаряемостта на кризите се дължи на отсъствието на истинска връзка между държавата и народа:

          „Държавата винаги е била възприемана като институция, чужда на населението. Когато властта се сблъсква с народа, това винаги става чрез насилие.“

          След бягството на президента военните поеха водеща роля в предотвратяването на репресии и в опазването на единството на страната.

          „Въоръжените сили действаха и се изказаха по начин, който запази единството и подкрепи суверенитета на страната,“ посочва Рафидинариво.

          Днес новото поколение мадагаскарци – „Поколението Z“ – се превърна в основна движеща сила на промяната, въоръжено не с оръжие, а с телефони и социални мрежи.

          „Новото при това поколение е, че има дигитална култура, отворена към света. Неговото мото е: ‘Ние защитаваме земята на нашите деца.’ Те искат промяна,“ казва още Рафидинариво.

          Въпреки това някои експерти се опасяват, че движението може да бъде засенчено, тъй като му липсват лидери и конкретен политически проект.

          „Все още е твърде рано да се каже, но политиците биха могли да се завърнат с пълна сила,“ предупреждава Лахинирико.

          Опитът за реч на президента Ражоелина в понеделник вечерта породи надежди за оставка сред протестиращите в Антананариво, но въоръжени войници нахлуха в сградата на обществената телевизия и попречиха на обръщението му.

          Президентът на Мадагаскар Андри Ражоелина е бил евакуиран от френски военен самолет на 12 октомври, съобщи Radio France Internationale. Бягството му е предизвикано от безпрецедентна мобилизация, организирана от движението „Поколението Z Мадагаскар“, възникнало в средата на септември в социалните мрежи.

          - Реклама -

          Всичко започва на 26 септември, когато хиляди млади мадагаскарци излизат по улиците на Антананариво, размахвайки мобилните си телефони като фенерчета в знак на протест срещу прекъсванията на водата и електричеството, корупцията и крайната бедност, обхванала голяма част от населението.

          „Опитът за незаконно завземане на властта […], който е в ход“, осъжда Ражоелина в изявление, направено в събота. Междувременно военното поделение Capsat – изиграло ключова роля в преврата от 2009 г. в негова полза – призова силите за сигурност да „не стрелят“ по демонстрантите и впоследствие се присъединява към тях в центъра на столицата.

          Политическата криза в Мадагаскар напомня на предишни сътресения в страната, преживяла поне пет подобни кризи от независимостта си през 1960 г.
          През 1972 г. студенти свалят профренския режим на Филибер Циранана, през 1991 г. стачки и маршове предизвикват падането на властта, през 2001 г. харизматичният предприемач Марк Раваломанана е свален именно от младия тогава кмет на Антананариво – Андри Ражоелина.

          Шестнадесет години по-късно историята се повтаря: Ражоелина, преизбран през 2023 г., напуска властта по същия начин – на борда на френски самолет.

          „Всеки режим обещава край на безредиците и в крайна сметка се оказва техен източник. Всеки президент се представя за спасител и всяко поколение излиза на улицата, за да го прогони. Това, което се променя, е музиката: вчерашните лозунги бяха отпечатани на листовки, днес се споделят в мрежите. Но гневът остава същият,“ казва историкът Арно Леонар, специалист по Мадагаскар.

          Гневът този път е породен от непоносимата социално-икономическа ситуация. Въпреки икономическия растеж от 4,2% през 2024 г., Мадагаскар остава една от най-бедните страни в света.
          Президентът Ражоелина беше обещал да прекрати хищническите практики на управляващата класа, но обещанието остана неизпълнено.

          „Недостигът на вода и електричество породи такова недоволство, че политическото недоверие достигна своя връх. Политическата връзка между правителството и населението, която вече беше нарушена, сега е опустошена,“ отбелязва Кристиане Рафидинариво, политолог от CEVIPOF Sciences Po.

          Историкът Денис-Александре Лахинирико допълва, че повтаряемостта на кризите се дължи на отсъствието на истинска връзка между държавата и народа:

          „Държавата винаги е била възприемана като институция, чужда на населението. Когато властта се сблъсква с народа, това винаги става чрез насилие.“

          След бягството на президента военните поеха водеща роля в предотвратяването на репресии и в опазването на единството на страната.

          „Въоръжените сили действаха и се изказаха по начин, който запази единството и подкрепи суверенитета на страната,“ посочва Рафидинариво.

          Днес новото поколение мадагаскарци – „Поколението Z“ – се превърна в основна движеща сила на промяната, въоръжено не с оръжие, а с телефони и социални мрежи.

          „Новото при това поколение е, че има дигитална култура, отворена към света. Неговото мото е: ‘Ние защитаваме земята на нашите деца.’ Те искат промяна,“ казва още Рафидинариво.

          Въпреки това някои експерти се опасяват, че движението може да бъде засенчено, тъй като му липсват лидери и конкретен политически проект.

          „Все още е твърде рано да се каже, но политиците биха могли да се завърнат с пълна сила,“ предупреждава Лахинирико.

          Опитът за реч на президента Ражоелина в понеделник вечерта породи надежди за оставка сред протестиращите в Антананариво, но въоръжени войници нахлуха в сградата на обществената телевизия и попречиха на обръщението му.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Открито в Китай „свръхгигантско“ находище на злато може да се окаже най-голямото в света

          Красимир Попов -
          Китайски геолози са открили находище на златна руда, което може да се окаже най-голямото в света, съобщава списание Popular Mechanics. Според предварителните оценки в...
          Политика

          Кубинският дисидент Хосе Даниел Ферер: Ще продължа борбата за демокрация, но няма да я водя сам

          Красимир Попов -
          Кубинският дисидент Хосе Даниел Ферер се закле да продължи борбата за демокрация в Куба, след като беше освободен от затвора и принуден да замине...
          Политика

          САЩ, Турция, Катар и Египет приеха обща декларация в подкрепа на мира в Газа

          Красимир Попов -
          Съединените щати, Турция, Катар и Египет приветстваха постигнатото мирно споразумение в Сектора Газа и заявиха, че ще работят заедно за неговото запазване, се посочва...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions