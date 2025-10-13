„Поколението Z“ свали президента на Мадагаскар

Президентът на Мадагаскар Андри Ражоелина е бил евакуиран от френски военен самолет на 12 октомври, съобщи Radio France Internationale. Бягството му е предизвикано от безпрецедентна мобилизация, организирана от движението „Поколението Z Мадагаскар“, възникнало в средата на септември в социалните мрежи.
Всичко започва на 26 септември, когато хиляди млади мадагаскарци излизат по улиците на Антананариво, размахвайки мобилните си телефони като фенерчета в знак на протест срещу прекъсванията на водата и електричеството, корупцията и крайната бедност, обхванала голяма част от населението.
Политическата криза в Мадагаскар напомня на предишни сътресения в страната, преживяла поне пет подобни кризи от независимостта си през 1960 г.
През 1972 г. студенти свалят профренския режим на Филибер Циранана, през 1991 г. стачки и маршове предизвикват падането на властта, през 2001 г. харизматичният предприемач Марк Раваломанана е свален именно от младия тогава кмет на Антананариво – Андри Ражоелина.
Шестнадесет години по-късно историята се повтаря: Ражоелина, преизбран през 2023 г., напуска властта по същия начин – на борда на френски самолет.
Гневът този път е породен от непоносимата социално-икономическа ситуация. Въпреки икономическия растеж от 4,2% през 2024 г., Мадагаскар остава една от най-бедните страни в света.
Президентът Ражоелина беше обещал да прекрати хищническите практики на управляващата класа, но обещанието остана неизпълнено.
Историкът Денис-Александре Лахинирико допълва, че повтаряемостта на кризите се дължи на отсъствието на истинска връзка между държавата и народа:
След бягството на президента военните поеха водеща роля в предотвратяването на репресии и в опазването на единството на страната.
Днес новото поколение мадагаскарци – „Поколението Z“ – се превърна в основна движеща сила на промяната, въоръжено не с оръжие, а с телефони и социални мрежи.
Въпреки това някои експерти се опасяват, че движението може да бъде засенчено, тъй като му липсват лидери и конкретен политически проект.
Опитът за реч на президента Ражоелина в понеделник вечерта породи надежди за оставка сред протестиращите в Антананариво, но въоръжени войници нахлуха в сградата на обществената телевизия и попречиха на обръщението му.