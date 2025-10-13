Русия е загубила над 281 000 войници само през първите осем месеца на 2025 г., според документ, за който украинското разузнаване твърди, че съдържа изтекли руски официални данни. Както пише Politico, тези катастрофални загуби са цената, която Русия плаща за оскъдните си печалби на фронтовата линия.

В предполагаемия документ се посочва, че 86 744 войници са убити, 33 966 са изчезнали, 158 529 са ранени, а други 2311 са пленени.

Дори руски прозападни източници признават мащаба на трагедията. Проектът Mediazona, съвместно с BBC, вече е потвърдил над 134 000 имена на загиналите, признавайки, че реалните цифри са много по-високи.

Минимални печалби – колосални загуби

Въпреки хилядите загинали, Русия на практика не е постигнала напредък на фронтовата линия. Според анализатори от Frontelligence Insight, документът изглежда достоверен и съответства на техните оценки.

„Цифрите са в очаквания диапазон“, отбеляза групата, подчертавайки, че загубите на Русия демонстрират безмилостното водене на войната от страна на Кремъл.

Украинското военно разузнаване посочва потресаващо съотношение: само 1,3 ранени на всеки убит. За сравнение, в повечето съвременни войни това съотношение е 1 към 3, което показва липса на медицинска евакуация и пълно пренебрежение към живота на войниците.

Милион жертви от началото на инвазията

Според оценки на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна, от началото на пълномащабната агресия през 2022 г. Русия е загубила над 1 милион души – убити, ранени или изчезнали. Според тези ичзичсления, средно Русия губи приблизително 1000 войници дневно.

Украинският президент Володимир Зеленски отбеляза през август:

„Руските загуби са три пъти по-големи от нашите“.

Върховнокомандващият на въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Александър Сирски потвърди, че фронтовата линия се е разширила с 200 км и ситуацията остава трудна, особено на Покровско и Доброполско направления.

Въпреки това, той увери: „Като цяло ситуацията е под контрол“.