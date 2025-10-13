НА ЖИВО
      понеделник, 13.10.25
      НА ЖИВО
          Война

          Politico: Русия понася катастрофални загуби в Украйна – 281 хиляди бойци през 2025 година

          Руски войници в Украйна
          Руски войници в Украйна
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Русия е загубила над 281 000 войници само през първите осем месеца на 2025 г., според документ, за който украинското разузнаване твърди, че съдържа изтекли руски официални данни. Както пише Politico, тези катастрофални загуби са цената, която Русия плаща за оскъдните си печалби на фронтовата линия.

          В предполагаемия документ се посочва, че 86 744 войници са убити, 33 966 са изчезнали, 158 529 са ранени, а други 2311 са пленени.

          Дори руски прозападни източници признават мащаба на трагедията. Проектът Mediazona, съвместно с BBC, вече е потвърдил над 134 000 имена на загиналите, признавайки, че реалните цифри са много по-високи.

          Минимални печалби – колосални загуби

          Въпреки хилядите загинали, Русия на практика не е постигнала напредък на фронтовата линия. Според анализатори от Frontelligence Insight, документът изглежда достоверен и съответства на техните оценки.

          „Цифрите са в очаквания диапазон“, отбеляза групата, подчертавайки, че загубите на Русия демонстрират безмилостното водене на войната от страна на Кремъл.

          Украинското военно разузнаване посочва потресаващо съотношение: само 1,3 ранени на всеки убит. За сравнение, в повечето съвременни войни това съотношение е 1 към 3, което показва липса на медицинска евакуация и пълно пренебрежение към живота на войниците.

          Милион жертви от началото на инвазията

          Според оценки на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна, от началото на пълномащабната агресия през 2022 г. Русия е загубила над 1 милион души – убити, ранени или изчезнали. Според тези ичзичсления, средно Русия губи приблизително 1000 войници дневно.

          Украинският президент Володимир Зеленски отбеляза през август:

          „Руските загуби са три пъти по-големи от нашите“.

          Върховнокомандващият на въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Александър Сирски потвърди, че фронтовата линия се е разширила с 200 км и ситуацията остава трудна, особено на Покровско и Доброполско направления.

          Въпреки това, той увери: „Като цяло ситуацията е под контрол“.

          Война

          Тръмп в Кнесета: „Един дълъг и болезнен кошмар най-накрая приключи“

          Иван Христов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред ликуващите израелски законодатели, че „дългият и болезнен кошмар най-накрая е приключил“, след като помогна за постигане на...
          Война

          Зеленски: Руснаците уверяваха САЩ, че ще окупират Донбас до октомври, но сега ВСУ се движат напред

          Иван Христов -
          Миналото лято руснаците са уверявали САЩ и други страни, че ще окупират Донбас до октомври или ноември, но сега Въоръжените сили на Украйна се...
          Война

          Германското разузнаване: Трябват „контролирани рискове“, Берлин и НАТО са изправени пред „гореща конфронтация“ с Русия

          Иван Христов -
          Ръководителят на германското разузнаване (BND) Мартин Йегер заяви, че Германия и НАТО са изправени пред риска от „гореща конфронтация“ с Русия. Той обаче смята,...

          44 КОМЕНТАРА

          1. И представете си,те си умряха сами! И нито един украинец,с едно изключение този дето брои руснаците си навехнал пръста на сметалото!!!!Слава на Усрайна!!!

          6. пропагандата „Политико“ цитира пак украинско ведомство! някой отдавна трябваше да затвори и санкционира тази частна /на милиардер/ неинформационна медия за ЛЪЖИ МАНИПУЛАЦИИ

          10. Новините на Евроком – Истината говори, публична тайна е, че рейтингът ви понася катастрофални загуби заради лъжите които говорите. Погрижете се за него и себе си – България и Русия нямат нужда от вашите дезинформации. 🤓😎

          11. 28000 са дезертирали от фронта само за последния месец войници от украинската армия

          17. Верно е???
            Русия Губи Войната???
            И Отстъпва Панически
            към ХаркИф, КиИф и ОооДе Са!?!
            Ссоро и към Лъ Воф!!!

          18. Според „документи“които още не са изтекли от лондонското-украинско разузнаване но потвърдено от депутатка в „Радата“ над 250.000 украинци са си били шута и са избягали от фронта а от други не „изтекли“документи жертвите са 10-12 срещу 1 руска!🤣

          19. Ако им се вярва на тия, те са изтепали повече от колкото Русия въобще е пратила в усрайна, а там има още над милион руска воиска 😀

            • Атанас Бошкилов УКРАЙНА е името, господине! Усра се Путинова Русия с агресивната си политика!

              • Александър Даскалов Не господине! Усра се Байданова Европа, тяхна е войната, Гледайте на сляпо новините на БТВ и Нова и бъдете невежи вовеки

          20. Хакери бяха хакнали преди няколко дена Генералния Щаб на Усрайна техните загуби до момента бяха 1 млн и700 хил. военнослужещи като се очаква до края на годината тази цифра да стане повече от 2 милиона. Затова ги гонят като пилци по улицата

            • Stoyan Dobrev Дрис&ьооо ! Моли се да не дойдат тези алкохолици и при нас , че ще напълниш памперсите !!!

            • Stoyan Dobrev УКРАЙНА е името, господине! Усра се Путинова Русия с агресивната си политика!

          25. Евроком и вие вече за нищо не ставате! Ръсите само лъжи и интриги!
            Плещите небивалици в хор с другите продажни” медии”!

          29. Избирателите в Пазарджишко ще повярват и в по смели доклади на това разузнаване, стига да им поискат вота!

          31. Да рева ли да се смея ли, по голяма простотия не бях чувал. 🤣🤣🤣. Що не кажете укрите колко загуби имат или не може да смятате до толкова. 😉

          35. Имената на загиналите войници знаете ли? Питам тия, дето са ходили да ги броят.

