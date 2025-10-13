Полицейска кола катастрофира на Околовръстното шосе в София

Полицейска кола е катастрофирала на столичното Околовръстно шосе, съобщава репортер на БГНЕС.

Инцидентът е станал малко след детелината на Бояна в посока кв. „Младост“.

Полицейският автомобил е в средната лента на пътя, като предното дясно колело е откъснато, а зад патрулната кола се е ударил джип.

На място има още една полицейска кола, а причините за катастрофата се изясняват.

Задръстването в района е огромно.