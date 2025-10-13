Полицейска кола катастрофира на Околовръстното шосе в София

Полицейска кола е катастрофирала на столичното Околовръстно шосе, съобщава репортер на БГНЕС.
Инцидентът е станал малко след детелината на Бояна в посока кв. „Младост“.
На място има още една полицейска кола, а причините за катастрофата се изясняват.
Задръстването в района е огромно.
