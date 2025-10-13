Представителят на САЩ в НАТО: Русия е опасна, защото е небрежна и некомпетентна

По думите му, съюзниците на Русия надценяват реалния ѝ потенциал, тъй като реалната ѝ военна и икономическа сила е значително по-малка.
Уитакър обясни, че НАТО се подготвя не защото Русия е огромна икономика с мощна армия, а защото е „опасна поради небрежност и липса на компетентност“.
Уитакъв, ти май не знаеш, че който подценява противника си, а точно такова е твоето изказване, губи битката. И точно натам вървят нещата. И. И ти нарочно залъгваш „съюзниците“ си, за да продължат безперспективните си безумия, като се явиш като по-рано и събереш мършата. Ненапразно вашият орпел мяза на лешояд.
Тук да не е клуб за олигофрени? 😂
Когато природни творения като теб нямат доводи, те лепят етикети, които те много преди конкретния случай предварително са надписали.
Хахахахаха! Баси , тъпоъгълниците!
Много бързо май забравихте, как ви треснаха в грозните сурати Руското знаме на Райстага!!!
Те и фашистите така са мислили за русия обаче видяха Руското знаме над Райхстага да не го видите и вие на белия дом!
Тоя е луд!
Мария Стефанова вие сте още по некомпетентна и от Русия. Ако беше компетентна нямаше да се излагат толкова тия примати
Хаха, понеже не можете да и стъпите на нивото, започвате с обидите за да я предизвикате. Е НЕ СА ТЪПАЦИ КАТО ВАС. ⁉️ ЩЕ СЕ ОБЕДИТЕ САМИ
Абе май Уитакър е небрежен и некомпетентен в изказванията си.