      вторник, 14.10.25
          Европа Политика

          Представителят на САЩ в НАТО: Русия е опасна, защото е небрежна и некомпетентна

          Снимка: SERGEI ILNITSKY / БГНЕС
          „Бъдете готови Русия да действа глупаво и некомпетентно, защото е отслабена,“ заяви постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър, цитиран от LRT и УНИАН.

          „Русия се опитва всеки ден да убеди света, че е мечка. Но, както генералният секретар на НАТО Марк Рюте каза толкова красиво, мечките не се нуждаят от убеждаване, че са мечки. Те са просто мечки,“ добави Уитакър.

          По думите му, съюзниците на Русия надценяват реалния ѝ потенциал, тъй като реалната ѝ военна и икономическа сила е значително по-малка.

          „Руснаците са готови да жертват десетки, стотици и дори милиони свои граждани на бойното поле, без да получат никаква стратегическа полза,“ подчерта представителят на САЩ в НАТО.

          Уитакър обясни, че НАТО се подготвя не защото Русия е огромна икономика с мощна армия, а защото е „опасна поради небрежност и липса на компетентност“.

          „В края на краищата, тя не може дори да окупира 20% от територията на Украйна за почти четири години. Русия е опасна, защото е небрежна, некомпетентна и просто трябва да очакваме тя да направи нещо глупаво,“ заключи Уитакър.

          11 КОМЕНТАРА

          1. Уитакъв, ти май не знаеш, че който подценява противника си, а точно такова е твоето изказване, губи битката. И точно натам вървят нещата. И. И ти нарочно залъгваш „съюзниците“ си, за да продължат безперспективните си безумия, като се явиш като по-рано и събереш мършата. Ненапразно вашият орпел мяза на лешояд.

            • Когато природни творения като теб нямат доводи, те лепят етикети, които те много преди конкретния случай предварително са надписали.

          4. Много бързо май забравихте, как ви треснаха в грозните сурати Руското знаме на Райстага!!!

          5. Те и фашистите така са мислили за русия обаче видяха Руското знаме над Райхстага да не го видите и вие на белия дом!

            • Мария Стефанова вие сте още по некомпетентна и от Русия. Ако беше компетентна нямаше да се излагат толкова тия примати

          7. Хаха, понеже не можете да и стъпите на нивото, започвате с обидите за да я предизвикате. Е НЕ СА ТЪПАЦИ КАТО ВАС. ⁉️ ЩЕ СЕ ОБЕДИТЕ САМИ

