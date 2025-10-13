Представителят на САЩ в НАТО: Русия е опасна, защото е небрежна и некомпетентна

„Бъдете готови Русия да действа глупаво и некомпетентно, защото е отслабена,“ заяви постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър, цитиран от LRT и УНИАН.

„Русия се опитва всеки ден да убеди света, че е мечка. Но, както генералният секретар на НАТО Марк Рюте каза толкова красиво, мечките не се нуждаят от убеждаване, че са мечки. Те са просто мечки,“ добави Уитакър.

По думите му, съюзниците на Русия надценяват реалния ѝ потенциал, тъй като реалната ѝ военна и икономическа сила е значително по-малка.

„Руснаците са готови да жертват десетки, стотици и дори милиони свои граждани на бойното поле, без да получат никаква стратегическа полза," подчерта представителят на САЩ в НАТО.

Уитакър обясни, че НАТО се подготвя не защото Русия е огромна икономика с мощна армия, а защото е „опасна поради небрежност и липса на компетентност“.