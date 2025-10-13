Проф. Антоанета Христова: 35% избирателна активност е червен картон за всички партии

„35% избирателна активност е червен картон за всички партии.“

Това каза политическият психолог проф. Антоанета Христова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Проф. Христова обясни, че политическата ни система вече не работи на принципа на свободните демократични избори. Тя даде за пример изборите в Пазарджик и посочи, че там ясно се вижда, че демокрацията е в кирза.

Според политолога хората са обезверени и поради тази причина в голяма степен са отказали да отидат до урните. Тя обърна внимание и на факта, че ГЕРБ се нареждат на пето място в общинския съвет в Пазарджик.

„Усещането за безпътица, в контекста на изборите, е брутално. Нещо ново може да накара хората да гласуват, нещо, което да помете всичко“, посочи още гостенката.

Експертът застъпи тезата, че ни трябват изцяло нови лица на политическата сцена. Тя допълни, че времето на президента Радев, да се намеси в реалната политика, приближава.