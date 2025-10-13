Проф. Антоанета Христова: 35% избирателна активност е червен картон за всички партии

Това каза политическият психолог проф. Антоанета Христова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Проф. Христова обясни, че политическата ни система вече не работи на принципа на свободните демократични избори. Тя даде за пример изборите в Пазарджик и посочи, че там ясно се вижда, че демокрацията е в кирза.
Според политолога хората са обезверени и поради тази причина в голяма степен са отказали да отидат до урните. Тя обърна внимание и на факта, че ГЕРБ се нареждат на пето място в общинския съвет в Пазарджик.
Експертът застъпи тезата, че ни трябват изцяло нови лица на политическата сцена. Тя допълни, че времето на президента Радев, да се намеси в реалната политика, приближава.
