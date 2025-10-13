НА ЖИВО
          Проф. Иво Христов: Европа е американска марионетка, водена към ядрен хаос със „самоубийствена политика"!

          Професор Иво Христов
          Снимка: Проф. Иво Христов
          Европейските лидери водят „самоубийствена политика“, която е комбинация от демагогия и вяра в собствената им глупост, заяви проф. Иво Христов в предаването „Не се страхувай“. Според него, днешните европейски елити са изправени пред гигантски икономически, демографски и социални проблеми, които тласкат обществата към колапс.

          За да отклонят вниманието от тези вътрешни кризи, елитите съзнателно си създават външен враг в лицето на Русия. Професор Христов подчерта: „Ще милитаризираме обществото, ще наложим контрол върху него, ще наложим цензура, ще разрушим голяма част от жалките остатъци на европейската свобода и конституционализъм, в името на по-голямата цел, защитата от московските варвари.“

          Основният проблем според него е, че „нещото, което ние в момента наричаме Европа, е Американски протекторат“. САЩ, чрез европейските си елити, целят да забавят деградацията си като световен хегемон, като държат Европа „в полуумряло и полуживо състояние“, за да служи на техните интереси.

          Относно потенциална конвенционална война между НАТО и Русия, проф. Христов е категоричен, че идеята за „контролиран ядрен конфликт“ е „глупост“. Той предупреди, че ако САЩ предоставят ракети „Томахоук“ на Украйна, това „ще означава ядрена война, веднага“.

          Бъдещето на НАТО също е под въпрос: „НАТО е Америка и Америка е НАТО. Всичко извън това е ,просто да използвам думите на президента Тръмп, книжен тигър“, заключи проф. Христов, критикувайки липсата на реална военна сила и мотивация в европейските армии.

