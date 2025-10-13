„Резултатите в Пазарджик показват, че ни очаква олигархия или диктатура.

Това каза математикът проф. Николай Витанов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

По думите на математика раздробеният общински съвет, който предстои да се сформира в Пазарджик, показва, че демокрацията е в криза и поради тази причина в местната власт там щели да влязат около 14 партии.

Професор Витанов повдигна и темата за ниските възнаграждения в Българската академия на науките. Той посочи, че заплатите там са по-ниски, отколкото в Софийския университет и се обърна към властта с призив да помисли в тази посока.