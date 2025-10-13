НА ЖИВО
          Проф. Николай Витанов: Резултатите в Пазарджик показват, че ни очаква олигархия или диктатура

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Резултатите в Пазарджик показват, че ни очаква олигархия или диктатура.

          Това каза математикът проф. Николай Витанов, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          По думите на математика раздробеният общински съвет, който предстои да се сформира в Пазарджик, показва, че демокрацията е в криза и поради тази причина в местната власт там щели да влязат около 14 партии.

          Професор Витанов повдигна и темата за ниските възнаграждения в Българската академия на науките. Той посочи, че заплатите там са по-ниски, отколкото в Софийския университет и се обърна към властта с призив да помисли в тази посока.

          1. Проф. Николай Колев: Резултатите в Пазарджик показват, че ни очаква олигархия или диктатура!
            Сериозно!?? А как ви се струва това: Тръмп си праща най – сетне в България посланик/чка! „Намагнитват се още“ десетина души от Булгаристан! Обявяваме военен съюз с Украйна с радостни възгласи в Народното събрание! Само за известно време, ще започват да се губят хора по улиците на гр.София и в по-големите градове на България! Ще се появи нова „мода“.Храната се редуцира по обем за сметка на заместващите я супер хапчета! Пред входа на всяко жилище ще има таксови апарати за такса изход и такса вход според ясни изисквания. Със специални обучени кучета и котки ще се изпращат децата на ясла и детска градина…. за по-малък стрес. Занятия в училищата се спират. От първи до пети клас и от шести до десети клас ще се провеждат дистанционно по специални Европейски ТВ програми надомно…И т.н. ит.н. …. Революционен взрив на човешкият интелект и креативност ще започне да се осъществява в България с помощта на САЩ и ЕК на ЕС!! Гробища няма да има ! Всичко рационално ще се разпръсва като тор над плодородната земя Българска!

          4. Толкова ли е трудно да има ред,честност и нещо хубаво най после да ни се случи да тръгнем по правилните пътища а не по пътя на тарикатите и далаверадбийте който не мислят че съществува и народа на тая държава нищо кой се съобразява ,огледайте се ослушайтесе до къде сме стигнали и по зле идва от ден на ден кой живее сигурно и спокойно,времето си върви и очакваме все по добре да стане а то бяга..

          7. Това ли ти е болката ,че в общински съвет ще влязат нови партии и че твоето Ново начало загуби проценти на тези избори .И ти си на хранилка при Шиши

