      понеделник, 13.10.25
          Общество

          Професор Рачев прогнозира „циганско лято" през октомври

          Циганско лято
          Циганско лято
          След поредица от хладни и ветровити дни, в страната настъпва трайно затопляне, което може да прерасне в т.нар. „циганско лято“ около Димитровден (26 октомври). Това съобщи климатологът проф. Георги Рачев в ефира на bTV.

          По думите му, голям антициклон ще определя времето в следващите дни, което ще доведе до по-сухо, предимно облачно, но топло време. Влажността на въздуха ще остане относително висока, но минималните и максималните температури ще се повишат осезаемо. През предстоящия уикенд се очаква живачният стълб да надхвърли 20°C, а неприятният студ от последните дни постепенно ще отстъпи.

          „Няма да е вече онзи студ, който беше доста неприятен тези дни“, поясни проф. Рачев.

          Според него, от понеделник над страната ще премине студен фронт, който ще донесе леко понижение на температурите във вторник, но без значителни валежи. След това времето ще остане сравнително стабилно, а през следващия уикенд може да се очаква по-сериозна валежна обстановка, типична за есенния сезон.

          Най-интересната част от прогнозата е за периода след 20–21 октомври, когато има голяма вероятност за настъпване на кратък топъл и спокоен период – „циганско лято“, характерен с ясно небе, слаби ветрове и температури над обичайните за сезона.

