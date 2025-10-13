НА ЖИВО
          Reuters: Най-малко 44 загинали след проливни дъждове в Мексико

          Наводнение в Мексико
          Наводнение в Мексико
          Най-малко 44 души са загинали в Мексико след дни на проливни дъждове и наводнения, съобщи правителството, цитирано от Reuters.

          Проливните дъждове от тропическите бури „Присила“ и „Реймънд“ предизвикаха свлачища и наводнения в пет щата.

          В правителствено изявление се казва, че 18 души са загинали в щата Веракрус, 16 в Идалго, девет в Пуебла и един в Керетаро.

          Правителството на президента Клаудия Шейнбаум осъществява план за реагиране в подкрепа на 139 засегнати града.

