Reuters: Най-малко 44 загинали след проливни дъждове в Мексико

Най-малко 44 души са загинали в Мексико след дни на проливни дъждове и наводнения, съобщи правителството, цитирано от Reuters.

Проливните дъждове от тропическите бури „Присила“ и „Реймънд“ предизвикаха свлачища и наводнения в пет щата.

В правителствено изявление се казва, че 18 души са загинали в щата Веракрус, 16 в Идалго, девет в Пуебла и един в Керетаро.

Правителството на президента Клаудия Шейнбаум осъществява план за реагиране в подкрепа на 139 засегнати града.