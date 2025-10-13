Румъния запази надеждите си живи след гол в последната секунда

Румъния постигна драматична победа с минималното 1:0 у дома над Австрия в мач от осмия кръг на група „H“ от световните квалификации. В герой се превърна резервата Виргил Гица, който се появи в игра през второто полувреме и в последните секунди реализира с глава победния гол, с който северните ни съседи съхраниха шансовете си за участие на Мондиал 2026.

Румънците търсеха успеха през целия двубой, докато австрийците играеха по-предпазливо и целяха равенството – тактика, която им се отплати почти до самия финал. Въпреки поражението, тимът на Ралф Рангник остава лидер в групата с 15 точки, следван от Босна и Херцеговина с 13 и Румъния с 10, а между тях е Босна и Херцеговина с 13.

Селекционерът Мирча Луческу бе наясно, че само победа ще запази амбициите на отбора му. В предни позиции започнаха Даниел Бирлигеа, Денис Ман и Валентин Михайла, а в средата действаха Янис Хаджи, Разван Марин и Влад Драгомир. Австрия пристигна във форма след впечатляващия успех с 10:0 над Сан Марино, но Рангник изненада, оставяйки Марко Арнаутович на пейката. Мястото му като централен нападател зае Михаел Грегорич, подпомаган от Романо Шмид, Кристоф Баумгартнер и Марсел Забитцер.

Австрийците започнаха по-активно, но постепенно инициативата премина у домакините. Михайла изправи трибуните на крака с великолепна ножица, която премина на сантиметри от гредата, а малко по-късно Баумгартнер бе предупреден с жълт картон за грубо нарушение срещу Хаджи. След 20-ата минута двубоят се изнерви и съдията Давиде Маса бе принуден да укроти страстите. Бирлигеа бе най-деен в атака, но липсата на точност при последния пас лишаваше Румъния от попадение.

След почивката Австрия се опита да натисне и още в 49-ата минута Забитцер тества Йонуц Раду с опасен изстрел, спасен майсторски. В отговор домакините заложиха на бързи контраатаки, като Михайла удари греда от дистанция в 60-ата минута. Малко след това същият играч получи жълт картон за симулация, а Рациу пропусна чудесен шанс с мощен шут, отразен от Ксавер Шлагер.

В последните минути изглеждаше, че мачът ще завърши без голове – Румъния беше видимо изморен, а Австрия спокойно контролираше топката. Но секунди след изтичането на петте добавени минути Янис Хаджи центрира перфектно отдясно и централният защитник Виргил Гица, с прецизен удар с глава, реализира победния гол. Така северните ни съседи постигнаха изключително ценен успех, който поддържа живи надеждите им за класиране на Световното първенство.