НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 13.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Румен Радев: Изборите в Пазарджик са символ на политическа поквара

          1
          74
          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          В изявление пред журналисти във Варна държавният глава отправи остри критики към състоянието на институциите и призова за гражданска съпротива срещу авторитарни и корупционни практики.

          - Реклама -

          Радев посочи, че резултатите от промените в службите за сигурност водят до политически репресии, натиск върху неудобни лица и злоупотреби с публични и частни ресурси. Като пример той даде липсата на информация за „източването на магистрала Хемус“ при управлението на Бойко Борисов.

          Президентът обърна внимание и на скандала около защитения свидетел по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев. Радев поиска ресорната парламентарна комисия да изясни дали украински гражданин е дал показания и срещу кого, както и дали са верни твърденията, че първоначално ДАНС е разпоредила изгонването му от страната, а по-късно е отменила заповедта.

          Президентът постави въпроса за това кой е упражнил натиск върху ръководството на ДАНС. Той подчерта също, че не е получавал информация по случая, въпреки че по закон службата е длъжна да го информира наред с министър-председателя и председателя на парламента.

          По думи на Радев има хора, които нямат право на достъп до тази информация и я използват за лични цели.

          В изявление пред журналисти във Варна държавният глава отправи остри критики към състоянието на институциите и призова за гражданска съпротива срещу авторитарни и корупционни практики.

          - Реклама -

          Радев посочи, че резултатите от промените в службите за сигурност водят до политически репресии, натиск върху неудобни лица и злоупотреби с публични и частни ресурси. Като пример той даде липсата на информация за „източването на магистрала Хемус“ при управлението на Бойко Борисов.

          Президентът обърна внимание и на скандала около защитения свидетел по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев. Радев поиска ресорната парламентарна комисия да изясни дали украински гражданин е дал показания и срещу кого, както и дали са верни твърденията, че първоначално ДАНС е разпоредила изгонването му от страната, а по-късно е отменила заповедта.

          Президентът постави въпроса за това кой е упражнил натиск върху ръководството на ДАНС. Той подчерта също, че не е получавал информация по случая, въпреки че по закон службата е длъжна да го информира наред с министър-председателя и председателя на парламента.

          По думи на Радев има хора, които нямат право на достъп до тази информация и я използват за лични цели.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Полицейска кола катастрофира на Околовръстното шосе в София

          Красимир Попов -
          Полицейска кола е катастрофирала на столичното Околовръстно шосе, съобщава репортер на БГНЕС. Инцидентът е станал малко след детелината на Бояна в посока кв. "Младост". Полицейският автомобил...
          Култура

          Илия Луков с концерт на 14-и октомври

          Златина Петкова -
          На 14-и октомври от 19:00 часа в НДК ще се състои концерт на големия изпълнител Иля Луков. Това обяви той в предаването "делници" с...
          Общество

          Никола Рахнев: Ще раздадем 210 000 кошчета за около 70 000 домакинства

          Златина Петкова -
          "Доброволчеството и гората за мен са любов за цял живот." Това каза създателят на инициативата "Гората.БГ" Никола Рахнев, който беше гост в предаването "Делници" с...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions