Румен Радев: Изборите в Пазарджик са символ на политическа поквара

В изявление пред журналисти във Варна държавният глава отправи остри критики към състоянието на институциите и призова за гражданска съпротива срещу авторитарни и корупционни практики.

Радев посочи, че резултатите от промените в службите за сигурност водят до политически репресии, натиск върху неудобни лица и злоупотреби с публични и частни ресурси. Като пример той даде липсата на информация за „източването на магистрала Хемус“ при управлението на Бойко Борисов.

Президентът обърна внимание и на скандала около защитения свидетел по делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев. Радев поиска ресорната парламентарна комисия да изясни дали украински гражданин е дал показания и срещу кого, както и дали са верни твърденията, че първоначално ДАНС е разпоредила изгонването му от страната, а по-късно е отменила заповедта.

Президентът постави въпроса за това кой е упражнил натиск върху ръководството на ДАНС. Той подчерта също, че не е получавал информация по случая, въпреки че по закон службата е длъжна да го информира наред с министър-председателя и председателя на парламента.

По думи на Радев има хора, които нямат право на достъп до тази информация и я използват за лични цели.