      понеделник, 13.10.25
          Европа

          Руска подводница изплува край бреговете на Франция

          Руска подводница край Франция
          Руска подводница край Франция
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руска подводница е изплувала край бреговете на Франция. Първоначално НАТО съобщи новината, а по-късно руският военноморски флот я потвърди, предава „Страна.ua“.

          Някои медии съобщиха, че изплуване на повърхността е причинено от неизправност – повреда в горивната система на „Новоросийск“ е довела до директно изтичане на гориво в трюма.

          Руският военноморски флот обаче твърди, че изплуване на повърхността не е причинено от неизправност, а от международните навигационни правила, които постановяват, че подводниците трябва да плават през Ламанша само докато са на повърхността.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Проф. Иво Христов: Европа е американска марионетка, водена към ядрен хаос със „самоубийствена политика“!

          Телевизия Евроком
          Европейските лидери водят "самоубийствена политика", която е комбинация от демагогия и вяра в собствената им глупост, заяви проф. Иво Христов в предаването "Не се...
          Политика

          Никола Саркози влиза в затвора „Ла Санте“ на 21 октомври

          Красимир Попов
          Бившият френски президент Никола Саркози ще влезе на 21 октомври в затвора „Ла Санте“ в Париж, съобщава АФП, позовавайки се на източници, близки до...
          Война

          Германското разузнаване: Трябват „контролирани рискове“, Берлин и НАТО са изправени пред „гореща конфронтация“ с Русия

          Иван Христов
          Ръководителят на германското разузнаване (BND) Мартин Йегер заяви, че Германия и НАТО са изправени пред риска от „гореща конфронтация“ с Русия. Той обаче смята,...

          58 КОМЕНТАРА

          9. Направи си пълна кръвна картина. Не се шегувам и не те обиждам. Виж първо щитовидния хормон.🤣

          10. Ту доста католици има кадето подържат запада
            Отвориха границите ходете на запад в България сме православни християни

          14. Румен Христов Противоречиш си. Румка! И за твое сведение, бръснарските ножчета не се правят лесно! Питай поляците, докато „измайсторят“ „Polsilver“, колко зор видяха!

          15. Бах маа му гледам бая диванни експерти ибрици ядат ла“на срещу Русия!Не ги мислете глупендери ,искате или не руснаците имат най добрия подводен флот в света!

          16. Това са международни наблюдатели. Съгласно международните правила пристигат независими наблюдатели на предсрочните избори, за да гарантират прозрачността на процеса по излъчване на нов парламент!

          17. Румен Христов Ножчетата ги внасят от България, понеже тука всичко можем да правим и най-вече във фейса.

          18. Румен Христов Бръснарски ножчета не правят ,А едни други неща които НАТО не може да засече

          20. По международни спогодби,преминаването на пролив в териториални води на друга държава се извършва в Надводно положение.
            Така е и в Босфора и на др.места.

          21. Дошли са да видят как точно МакАрон ще ги накара да си платят, ако не седнат на масата за преговори. 🤣🤣🤣

          22. Добре че не е на дъното и три дни да чукат с водопроводни ключове по някоя тръба. После тихо да се издавят като плъховете от Курск.

            • Ivelin Kostov Горките нещастници,изплували под носа на щастливите французи.Няма да се учудим ако си пият водката на Айфеловата кула,пък ние не разбрали.

            • Ivelin Kostov Водката е затова да свършва. Важното е, че умът им е на мястото, за разлика от ума на еврогейските чиновници во главе с Мърсула.

              • Маргарита Димитрова хахаха къде точно в цялата история се вижда, че умът им е на място 🤣🤣🤣

              • Ivelin Kostov А де, да им се чуди човек … что так они обосрались. А бе французка му работа🤣🤣🤣

              • Краси Ралчева Някаква руска подводница на дърва и въглища се чупи, няма кой да ѝ помогне и изплува в безпомощно състояние на “вражеска” терирория. Къде е осирането в цялата тази картина, ватенка? 🤣

              • Ivelin Kostov Ха-ха, затова обичам обезьянките🐒… Отчайващо предсказуеми с изразната си нѐмощ и с още по-отчайващо предвидим репертоар… Сладурче!

              • Краси Ралчева Като свършат опорките и фактите са срещу теб, вадиш от тефтера запаса от безсмислени думи и ги повръщаш. А в това време на рашките от подводницата им е лошо.

              • Ivelin Kostov 🤣🤣🤣
                Я, какъв спец си по тефтера с опорките, честичко си го ползваш… То вЕрно на 🐒🐒🐒 им е нужен… Не забравяш и бананчета да хапваш, нали? Душичка златна!
                🤣🤣🤣

              • Краси Ралчева следя ви глупостите от дълги години и така е, станах специалист по всякакви копейкини извращения. Признавам това с маймуните е ново, явно си някакъв трол самозванец.

              • Ivelin Kostov ако имаше малко мозък, нямаше да задаваш тъпи въпроси и да пишеш глупости.

              • Никифор Никифоров Айде копейката пак на сексизъм го удари. Толкова ли сте я закъсали всичките, че това е любимата ви тема.

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

Пишете ни: novini@eurocom.bg

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

