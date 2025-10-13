Руска подводница изплува край бреговете на Франция

Руска подводница е изплувала край бреговете на Франция. Първоначално НАТО съобщи новината, а по-късно руският военноморски флот я потвърди, предава „Страна.ua“.
Някои медии съобщиха, че изплуване на повърхността е причинено от неизправност – повреда в горивната система на „Новоросийск“ е довела до директно изтичане на гориво в трюма.
Руският военноморски флот обаче твърди, че изплуване на повърхността не е причинено от неизправност, а от международните навигационни правила, които постановяват, че подводниците трябва да плават през Ламанша само докато са на повърхността.
