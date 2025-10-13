НА ЖИВО
          Война

          Руската армия е подобрила позициите си при Ямплол, Северск и Ставки

          Руската армия
          Руската армия
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Миналата седмица руската армия е съсредоточила основните си удари върху направленията Лиман и Северск, което е подобрило тактическата им ситуация близо до Ямпол, Северск и Ставки в Донецка област. Това заяви военният експерт Андрей Марочко пред ТАСС.

          По думите му миналата седмица руските сили са предприели групирани, концентрирани удари срещу украински военни обекти и временни пунктове за разполагане по границата на ЛНР.

          „Руските въоръжени сили съсредоточиха основните си усилия върху направленията Краснолиманск и Северск, както и върху затвърждаване на постигнатите по-рано резултати. По линията на съприкосновение в района на Ставки, Ямпол и Северск бяха отбелязани положителни промени. През отчетния период противникът продължи да води позиционни боеве и използва маневрена отбрана“, заяви той, след като анализира данни от руското Министерство на отбраната.

          Военният експерт припомни още, че през изминалата седмица руските сили са превзели Отрадное в Харковска област, Кузминовка и Федоровка в Донецк област и са завършили унищожаването на украинските сили в района южно от язовир Клебан-Бик в Донецка област.

