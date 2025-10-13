НА ЖИВО
      понеделник, 13.10.25
          Политика

          САЩ, Египет, Катар и Турция подписаха декларация за гарантиране на споразумението за Газа

          Снимка: БГНЕС
          Съединените щати, Египет, Катар и Турция подписаха декларацията като гаранти на споразумението за Газа, което има за цел да сложи край на двегодишната война.

          „Документът ще излага правила и разпоредби и много други неща“, заяви текущият президент на Америка Доналд Тръмп преди подписването, като подчерта два пъти, че „то ще се спазва“.

