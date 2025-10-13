Сблъсъци между силите на Хамас и въоръжения клан Догмуш в град Газа

В град Газа избухнаха ожесточени сблъсъци между силите за сигурност на Хамас и членове на въоръжения клан Догмуш, съобщиха множество източници в понеделник.

Първите схватки между палестинската ислямистка групировка Хамас и клана Догмуш са избухнали още миналата седмица, малко след като влезе в сила прекратяването на огъня между Израел и Хамас.

„Около 200 членове на силите за сигурност на Хамас се сражаваха, докато не покориха напълно членовете на клана,“ разказа местен жител. „Имаше мъртви и ранени сред семейството Догмуш, но също така и мъченици и ранени сред силите за сигурност,“ добави той.

Според свидетели престрелките са се разразили в неделя вечерта в квартал Сабра и спокойствието се е възстановило едва около 21:30 ч. (18:30 GMT).

Източник от Министерството на вътрешните работи на Газа, контролирано от Хамас, призна за жертви и от двете страни. Той обвини клана Догмуш в сътрудничество с израелските сили и заяви, че около 60 членове на семейството са били арестувани.

„През последните дни беше достатъчно да принадлежиш към семейство Догмуш, за да бъдеш прострелян в краката, убит, арестуван или да ти изгорят къщата,“ написа във Facebook Абу ал-Хасан Догмуш, водеща фигура в клана, обвинявайки службите за сигурност на Хамас в безразборни действия.

Семейството отрече всякакво сътрудничество с Израел, но призна, че някои негови членове са извършили „престъпления“, без да даде подробности.

След като пое властта в Ивицата Газа през 2007 г., Хамас нееднократно е влизал в сблъсъци с местни кланове, включително с Догмуш.

В неделя Министерството на вътрешните работи на Газа обяви „период на обща амнистия“ за „членове на престъпни банди“, които не са извършили убийства по време на войната.

След прекратяването на огъня в петък, журналисти на АФП съобщават за засилено присъствие на силите за сигурност на Хамас в няколко градски района, пазари и по пътищата на Ивицата Газа.