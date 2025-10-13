Сблъсъци между силите на Хамас и въоръжения клан Догмуш в град Газа

В град Газа избухнаха ожесточени сблъсъци между силите за сигурност на Хамас и членове на въоръжения клан Догмуш, съобщиха множество източници в понеделник.
Първите схватки между палестинската ислямистка групировка Хамас и клана Догмуш са избухнали още миналата седмица, малко след като влезе в сила прекратяването на огъня между Израел и Хамас.
Според свидетели престрелките са се разразили в неделя вечерта в квартал Сабра и спокойствието се е възстановило едва около 21:30 ч. (18:30 GMT).
Източник от Министерството на вътрешните работи на Газа, контролирано от Хамас, призна за жертви и от двете страни. Той обвини клана Догмуш в сътрудничество с израелските сили и заяви, че около 60 членове на семейството са били арестувани.
Семейството отрече всякакво сътрудничество с Израел, но призна, че някои негови членове са извършили „престъпления“, без да даде подробности.
След като пое властта в Ивицата Газа през 2007 г., Хамас нееднократно е влизал в сблъсъци с местни кланове, включително с Догмуш.
След прекратяването на огъня в петък, журналисти на АФП съобщават за засилено присъствие на силите за сигурност на Хамас в няколко градски района, пазари и по пътищата на Ивицата Газа.
Въоръжавани от Израел групи с цел поддържане на вечен хаос и насилие.
Ivan Marchev точно и + САЩ