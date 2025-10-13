НА ЖИВО
      понеделник, 13.10.25
          Война

          СБУ порази редица енергийни обекти в Крим

          Взривени обекти в Крим
          Взривени обекти в Крим
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Дронове от Центъра за специални операции „А“ на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) и Силите за специални операции (ССО) на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са ударили няколко цели в Крим, които се използват за войната срещу Украйна, съобщиха източници от службата за сигурност пред УНИАН.

          Според събеседника на агенцията, те включват:

          Морския нефтен терминал Феодосия: дронове са ударили най-малко пет резервоара за съхранение. Съобщава се за мащабен пожар в нефтобазата;

          Подстанция 220 кВ Кафа (във Феодосия), която е част от енергийния мост Русия-Крим. Повредени са силови трансформатори, вътрешен разпределителен блок, контролна зала и помещения със защитна автоматика. Започнали са пренапрежения в захранването;

          Подстанция 330 кВ Симферопол: серия от експлозии я разтърсиха. „СБУ продължава систематично да намалява военните, логистичните и икономическите възможности на противника да води война срещу Украйна. Нашите технически възможности ни позволяват да извършваме „бомбардировки“ както във временно окупираните територии, така и дълбоко в руския тил. Тази работа ще продължи“, казва информиран източник от СБУ.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Тръмп в Кнесета: „Един дълъг и болезнен кошмар най-накрая приключи"

          Иван Христов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред ликуващите израелски законодатели, че „дългият и болезнен кошмар най-накрая е приключил", след като помогна за постигане на...
          Война

          Зеленски: Руснаците уверяваха САЩ, че ще окупират Донбас до октомври, но сега ВСУ се движат напред

          Иван Христов -
          Миналото лято руснаците са уверявали САЩ и други страни, че ще окупират Донбас до октомври или ноември, но сега Въоръжените сили на Украйна се...
          Война

          Германското разузнаване: Трябват „контролирани рискове", Берлин и НАТО са изправени пред „гореща конфронтация" с Русия

          Иван Христов -
          Ръководителят на германското разузнаване (BND) Мартин Йегер заяви, че Германия и НАТО са изправени пред риска от „гореща конфронтация" с Русия. Той обаче смята,...

          КОМЕНТАРА

          6. Първо викат, че Крим е украински, а сега го бомбят…,да не се окаже Киев провинция на Москва и Русия 🤣🤣🤣

          8. всички от терористичната организация СБУ трябва да се издирят и предадат на съд за военни и антихуманни престъпления

              • Raycho Peev Не,смея се на статията и на тъпите копейки,които поддържат безумията на хуйло. Не се радвам,съжалявам ги и се надсмивам на тяхната тъпотгълност.

            • Miteva Albena 😎😰🤣🤣🤣Не ви е лесно Г-жа, без никакъв умствен багаж си е направо сървайварска работа вашето! Поклон!

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          ТВ "ЕВРОКОМ"

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

