СБУ порази редица енергийни обекти в Крим

Дронове от Центъра за специални операции „А“ на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) и Силите за специални операции (ССО) на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са ударили няколко цели в Крим, които се използват за войната срещу Украйна, съобщиха източници от службата за сигурност пред УНИАН.
Според събеседника на агенцията, те включват:
Морския нефтен терминал Феодосия: дронове са ударили най-малко пет резервоара за съхранение. Съобщава се за мащабен пожар в нефтобазата;
Подстанция 220 кВ Кафа (във Феодосия), която е част от енергийния мост Русия-Крим. Повредени са силови трансформатори, вътрешен разпределителен блок, контролна зала и помещения със защитна автоматика. Започнали са пренапрежения в захранването;
Подстанция 330 кВ Симферопол: серия от експлозии я разтърсиха. „СБУ продължава систематично да намалява военните, логистичните и икономическите възможности на противника да води война срещу Украйна. Нашите технически възможности ни позволяват да извършваме „бомбардировки“ както във временно окупираните територии, така и дълбоко в руския тил. Тази работа ще продължи“, казва информиран източник от СБУ.
