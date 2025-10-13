НА ЖИВО
      понеделник, 13.10.25
          Ще бъде ли пуснат Симеоновският лифт?

          снимка: БГНЕС
          снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Процесът по възстановяване на лифтовете на Витоша започна, но напредва бавно заради институционални и законодателни пречки. През юни кметът на София Васил Терзиев представи пътна карта с пет ключови стъпки за реализацията на проекта.

          През август Столична община получи от „Витоша ски“ АД проект за реконструкция на Симеоновския лифт, а през септември изпрати официални писма до няколко министерства с искане за становища и съгласуване.

          Основна пречка остава неприетият Общ устройствен план на Витоша, изготвен още през 2016 г., както и нуждата от промени в Закона за горите.

          Общината планира да осигури евтин достъп до планината за деца, пенсионери и хора в неравностойно положение.

          Всички страни в общината са единодушни, че планината трябва да бъде по-достъпна – не само за ски, но и за туризъм, колоездене и други дейности. Но без някакво действие от страна на държавата, проектът остава в застой.

          2 КОМЕНТАРА

          1. Много странно,но излъчването на Евроком по сателитната телевизия на Виваком,нямаше звук известно време .

