Ще бъде ли пуснат Симеоновският лифт?

Процесът по възстановяване на лифтовете на Витоша започна, но напредва бавно заради институционални и законодателни пречки. През юни кметът на София Васил Терзиев представи пътна карта с пет ключови стъпки за реализацията на проекта.

През август Столична община получи от „Витоша ски“ АД проект за реконструкция на Симеоновския лифт, а през септември изпрати официални писма до няколко министерства с искане за становища и съгласуване.

Основна пречка остава неприетият Общ устройствен план на Витоша, изготвен още през 2016 г., както и нуждата от промени в Закона за горите.

Общината планира да осигури евтин достъп до планината за деца, пенсионери и хора в неравностойно положение.

Всички страни в общината са единодушни, че планината трябва да бъде по-достъпна – не само за ски, но и за туризъм, колоездене и други дейности. Но без някакво действие от страна на държавата, проектът остава в застой.