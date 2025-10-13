Швеция прекрати делото срещу българския кораб „Вежен“ за инцидента с подводния кабел към Латвия

Шведската прокуратура окончателно прекрати делото за прекъсването на подводния кабел между Латвия и Швеция, причинено през февруари тази година от българския кораб „Вежен“, съобщи БНР.
Според заключенията на прокуратурата, става въпрос за инцидент, а технически неизправности на плавателния съд са основната причина за събитието.
Инцидентът е станал на 26 януари, когато подводният кабел, свързващ шведския остров Готланд с латвийския град Вентспилс, е бил увреден.
Швеция първоначално задържа кораба „Вежен“, плаващ под малтийски флаг, и започна разследване за саботаж, което впоследствие беше прекратено. Корабът беше освободен на 3 февруари.
