      вторник, 14.10.25
          Правосъдие

          Швеция прекрати делото срещу българския кораб „Вежен“ за инцидента с подводния кабел към Латвия

          Снимка: БГНЕС
          Шведската прокуратура окончателно прекрати делото за прекъсването на подводния кабел между Латвия и Швеция, причинено през февруари тази година от българския кораб „Вежен“, съобщи БНР.

          Според заключенията на прокуратурата, става въпрос за инцидент, а технически неизправности на плавателния съд са основната причина за събитието.

          „Разследването ясно показва, че прекъсването на кабела е било причинено от комбинация от трудни метеорологични условия, технически неизправности и по всяка вероятност недостатъчно добрата навигация на кораба,“ заяви наблюдаващият прокурор Матс Люнквист.

          Инцидентът е станал на 26 януари, когато подводният кабел, свързващ шведския остров Готланд с латвийския град Вентспилс, е бил увреден.

          Швеция първоначално задържа кораба „Вежен“, плаващ под малтийски флаг, и започна разследване за саботаж, което впоследствие беше прекратено. Корабът беше освободен на 3 февруари.

