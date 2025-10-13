НА ЖИВО
          - Реклама -
          Слави към Борисов: Не си чел нито един законопроект през живота си!

          Политически сблъсък: Трифонов постави под съмнение ангажимента на Борисов към законодателния процес.

          Снимка: БГНЕС
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов отправи поредна критика към председателя на ГЕРБ Бойко Борисов. В пост в социалните мрежи Трифонов заяви, че е убеден, че Борисов никога не е чел законопроект през целия си живот.

          Аз съм абсолютно сигурен, че 99% от журналистите и публичните личности, които коментираха този закон, въобще не са го чели. Най-малко пък Бойко Борисов.

          - Реклама -

          Изказването идва на фона на последните напрежения между ИТН и останалите парламентарни партии, свързани със законодателни инициативи и политическите приоритети на управляващите.

          Коментарът предизвика реакции в социалните мрежи, където потребители се разделиха между поддръжници на Трифонов и защитници на Борисов. Част от коментиращите определиха думите на лидера на ИТН като остро, но искрено мнение, докато други ги приеха като опит за провокация.

          От ГЕРБ към момента няма официална реакция на изявлението.

          - Реклама -

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Полицейска кола катастрофира на Околовръстното шосе в София

          Красимир Попов -
          Полицейска кола е катастрофирала на столичното Околовръстно шосе, съобщава репортер на БГНЕС. Инцидентът е станал малко след детелината на Бояна в посока кв. "Младост". Полицейският автомобил...
          Култура

          Илия Луков с концерт на 14-и октомври

          Златина Петкова -
          На 14-и октомври от 19:00 часа в НДК ще се състои концерт на големия изпълнител Иля Луков. Това обяви той в предаването "делници" с...
          Общество

          Никола Рахнев: Ще раздадем 210 000 кошчета за около 70 000 домакинства

          Златина Петкова -
          "Доброволчеството и гората за мен са любов за цял живот." Това каза създателят на инициативата "Гората.БГ" Никола Рахнев, който беше гост в предаването "Делници" с...

          40 КОМЕНТАРА

          1. Слави си разруши сам славата която изграждаше толкова години.Мислех го за умен, но парите не жалет никого!

          4. Това, че е истина, истина е, но забелязвате ли как се хвърля само на простатата тиква и нито дума за Прасетата?

          10. Слави е бита карта
            Каквото и да говори вече няма значение
            Толкова лъжи изрече,че няма кой да му повярва

          16. Физиономия на индивид, който е готов да убие, за да е неговото. Ех, Славуца, Славуца по-зле си и от ЦЪРВУК.То Господ си знае работата.

          18. Слави само реве по Интернет да излезе там при онея циркаджите в Парламента да говори да видим кво ще каже 😀

          20. Това за боко е със сигурност вярно, но съм уверен , че и ти не ги четеш.Тошко ти ги преразказва….

          21. От теб се очаква да свалиш правителството ,а не да ни умуваш кой какво чете и какво не,Ти Зулу си длъжник на народа ,

          24. Целия цирк стана заради Петя Димитрова депутатка от ИТН чийто полуголи снимки с кожена маска се появиха в социалните мрежи

          32. ти като си чел та голям праз принижни се до Борисов целуваш му подметките играеш му по свирката какво от това че си чел законопроекти. Ти си оставаш един предател и човек който думите му тежат точно толкова колкото въздуха над главата му.

          35. Слави, „С КАКЪВТО СЕ СЪБЕРЕШ, ТАКЪВ СТАВАШ. “ ТИ С КАКВО СИ ПО-ДОБЪР ОТ Бойко Борисов, в едно гърне пър-ди_те……

          38. Станислаф Трифоноф, въпросът не е дали и кой е чел проектозакона ви, а дали ти четеш мненията на сънародниците си?! Но какви сънародници сме ти, като си евроатлантик, омразно ти е да се наречеш българин…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

