Слави към Борисов: Не си чел нито един законопроект през живота си!

Лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов отправи поредна критика към председателя на ГЕРБ Бойко Борисов. В пост в социалните мрежи Трифонов заяви, че е убеден, че Борисов никога не е чел законопроект през целия си живот.

Аз съм абсолютно сигурен, че 99% от журналистите и публичните личности, които коментираха този закон, въобще не са го чели. Най-малко пък Бойко Борисов. - Реклама -

Изказването идва на фона на последните напрежения между ИТН и останалите парламентарни партии, свързани със законодателни инициативи и политическите приоритети на управляващите.

Коментарът предизвика реакции в социалните мрежи, където потребители се разделиха между поддръжници на Трифонов и защитници на Борисов. Част от коментиращите определиха думите на лидера на ИТН като остро, но искрено мнение, докато други ги приеха като опит за провокация.

От ГЕРБ към момента няма официална реакция на изявлението.



