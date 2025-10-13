Слави към Борисов: Не си чел нито един законопроект през живота си!

Лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов отправи поредна критика към председателя на ГЕРБ Бойко Борисов. В пост в социалните мрежи Трифонов заяви, че е убеден, че Борисов никога не е чел законопроект през целия си живот.
Изказването идва на фона на последните напрежения между ИТН и останалите парламентарни партии, свързани със законодателни инициативи и политическите приоритети на управляващите.
Коментарът предизвика реакции в социалните мрежи, където потребители се разделиха между поддръжници на Трифонов и защитници на Борисов. Част от коментиращите определиха думите на лидера на ИТН като остро, но искрено мнение, докато други ги приеха като опит за провокация.
От ГЕРБ към момента няма официална реакция на изявлението.
Слави си разруши сам славата която изграждаше толкова години.Мислех го за умен, но парите не жалет никого!
Дълъг ще ву лапаш кратунката
Чел е листовките за шофьор най много може би
Това, че е истина, истина е, но забелязвате ли как се хвърля само на простатата тиква и нито дума за Прасетата?
Нов политически термин ще навлезе скоро:
– Харакири по ИТН-ейски… 😁
Ама го крепиш!!!!👎
Уичиндолски с-н
То пък Слави щото е чел някога закон или проектозакон.
Дъното си Славчо, дънотоооо
Слави е бита карта
Каквото и да говори вече няма значение
Толкова лъжи изрече,че няма кой да му повярва
Слави е за боклука.
Жив мъртвец зомби
Славчо изгоря!Подгони го народната омраза!
Той нали това каза не сме го чели затова гласувахме ЗА !!!
На развод ми намирисва…😉🤔🤔😁😁😁
Физиономия на индивид, който е готов да убие, за да е неговото. Ех, Славуца, Славуца по-зле си и от ЦЪРВУК.То Господ си знае работата.
Тоя страда от яко раздвоение на личноста ?
Или ни има за страшно тъпи ?
Слави само реве по Интернет да излезе там при онея циркаджите в Парламента да говори да видим кво ще каже 😀
Вярно е! 😬
Това за боко е със сигурност вярно, но съм уверен , че и ти не ги четеш.Тошко ти ги преразказва….
От теб се очаква да свалиш правителството ,а не да ни умуваш кой какво чете и какво не,Ти Зулу си длъжник на народа ,
Абе човек стига се излага!
Винету нали го е прочел, поне!
Целия цирк стана заради Петя Димитрова депутатка от ИТН чийто полуголи снимки с кожена маска се появиха в социалните мрежи
Пореден театър за наивници !
Чел е само Венету и то до половината
Ти нямаш думата. Предател.
СТАНИСЛАВЕ. ОТДАВТА НИ ПРЕДАДЕ , С КАКВИ ЗАКОНИ ОТНОВО ИСКАЩ ДА НИ ИЗЛЪЖЕШ ЮДА.
Зулус с боен вик Македония хахахххх
И Пеевски едва ли ги чете, ама им ближеш задниците и на двамата. Защо ли?
Той и книги не чете.Добре,че заради майка си е изкласил.
ти като си чел та голям праз принижни се до Борисов целуваш му подметките играеш му по свирката какво от това че си чел законопроекти. Ти си оставаш един предател и човек който думите му тежат точно толкова колкото въздуха над главата му.
Щото пък слави е чел повече
Предател.
Слави, „С КАКЪВТО СЕ СЪБЕРЕШ, ТАКЪВ СТАВАШ. “ ТИ С КАКВО СИ ПО-ДОБЪР ОТ Бойко Борисов, в едно гърне пър-ди_те……
Защо го подкрепяте тогава във всичко и излъгахте гнусно и долно избирателите !
И двамата са Буклуци , нищо лично мое мнение.
Irma Stancheva 💯👍
Станислаф Трифоноф, въпросът не е дали и кой е чел проектозакона ви, а дали ти четеш мненията на сънародниците си?! Но какви сънародници сме ти, като си евроатлантик, омразно ти е да се наречеш българин…
