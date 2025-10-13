НА ЖИВО
          Собственикът на Ботев Пловдив ще съди Венци Стефанов

          Припомняме, че преди няколко дни президентът на Славия обвини шефовете на "канарчетата" в опит за подкупване на играчи

          Снимка: www.facebook.com/botevplovdiv
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Блатодетелетя на Ботев Пд – Илиян Филипов, заведе дело за клевета срещу Венци Стефанов. Новината съобщиха от „жълти-черния“ клуб на  официалния си сайт:

          „В средата на изминалата седмица президентът на ПФК Славия – Венцеслав Стефанов, отправи изключително тежки обвинения, заявявайки в спортни медии, че „Емисари на Ботев (Пловдив), близки до техния собственик, са дошли и са искали от футболисти на Славия да продадат мача“.

          Венцеслав Стефанов направи подобни твърдения и след срамния за България мач срещу Турция в събота вечерта. Поведението на президента на най-стария столичен клуб е изключително неприемливо.

          ПФК Ботев Пловдив е клуб със славна история и няма как да останем безучастни към подобни действия. Разбираме притеснението на г-н Стефанов от създалото се напрежение около столичното дерби с ПФК Локомотив София и волейболните похвати, които впечатлиха цяла футболна България.

          Но жалкият опит да се измести фокусът от скандалния волейболен гол с въвличането на ПФК Ботев Пловдив в „купен мач“ няма как да остане без последствия. Именно поради това Илиян Филипов заведе дело за клевета срещу Венцеслав Стефанов за отправените твърдения в медиите.

          Всички помним случилото се на полуфинала за Купата на България през 2018 година с главно действащо лице съдията Станислав Ставров. Всички видяхме какво се случи и в края на миналия сезон във Враца. Призоваваме господин Стефанов да се съсредоточи върху собствения си клуб и да не се опитва да замесва ПФК Ботев Пловдив в изкуствени скандали.

          Силно се надяваме институциите в Република България и в частност БФС да не оставят без последствие срамното изказване от страна на г-н Венцеслав Стефанов и да предприемат всички действия, за да се изясни истината в създалата се ситуация.“

