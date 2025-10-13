НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 13.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоНаука и ТехнологииКосмос

          SpaceX ще изстреля мегаракетата Starship за единадесети тестов полет на 13 октомври

          0
          19
          Снимка: SpaceX
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Компанията SpaceX се подготвя за единадесетия тестов полет на своята мегаракета Starship, който ще излети от базата Starbase в Тексас, съобщава „Енгаджет“.

          - Реклама -

          Пусковият прозорец се отваря на 13 октомври в 19:15 ч. източноамериканско време (02:15 ч. българско на 14 октомври), като изстрелването ще бъде предавано на живо 30 минути преди старта на уебсайта на SpaceX и в платформата X.

          „Това ще бъде още една важна стъпка към постигането на пълна възвръщаемост и оперативна готовност на системата Starship,“ коментираха от компанията.

          Основни цели на мисията

          Полетът ще бъде насочен към събиране на данни за следващото поколение ускорители Super Heavy, както и към изпитване на топлинния щит на горната степен на Starship. Ще бъдат демонстрирани и маневри, имитиращи финалния подход при бъдещо кацане на стартовата площадка.

          Компанията използва вече летял ускорител Super Heavy, като 24 от неговите 33 двигателя Raptor имат доказана летателна история. Подобно на августовския полет, Starship ще изведе осем тестови сателита Starlink в орбита.

          Различна стратегия за кацане

          За този тест SpaceX няма да се опитва да улови ускорителя Super Heavy с т.нар. „клечки за хващане“ (Mechazilla arms). Вместо това:

          • ускорителят ще падне контролирано в Мексиканския залив;
          • горната степен Starship ще се приводни в Индийския океан.

          Контекст и значимост

          Предишният тестов полет през август беше определен като успешен, след като за първи път Starship изведе полезен товар в орбита – осем симулатора на сателити Starlink. Това представлява ключов напредък за бъдещите мисии на SpaceX, включително плановете за транспорт на хора и товари до Луната и Марс.

          Компанията SpaceX се подготвя за единадесетия тестов полет на своята мегаракета Starship, който ще излети от базата Starbase в Тексас, съобщава „Енгаджет“.

          - Реклама -

          Пусковият прозорец се отваря на 13 октомври в 19:15 ч. източноамериканско време (02:15 ч. българско на 14 октомври), като изстрелването ще бъде предавано на живо 30 минути преди старта на уебсайта на SpaceX и в платформата X.

          „Това ще бъде още една важна стъпка към постигането на пълна възвръщаемост и оперативна готовност на системата Starship,“ коментираха от компанията.

          Основни цели на мисията

          Полетът ще бъде насочен към събиране на данни за следващото поколение ускорители Super Heavy, както и към изпитване на топлинния щит на горната степен на Starship. Ще бъдат демонстрирани и маневри, имитиращи финалния подход при бъдещо кацане на стартовата площадка.

          Компанията използва вече летял ускорител Super Heavy, като 24 от неговите 33 двигателя Raptor имат доказана летателна история. Подобно на августовския полет, Starship ще изведе осем тестови сателита Starlink в орбита.

          Различна стратегия за кацане

          За този тест SpaceX няма да се опитва да улови ускорителя Super Heavy с т.нар. „клечки за хващане“ (Mechazilla arms). Вместо това:

          • ускорителят ще падне контролирано в Мексиканския залив;
          • горната степен Starship ще се приводни в Индийския океан.

          Контекст и значимост

          Предишният тестов полет през август беше определен като успешен, след като за първи път Starship изведе полезен товар в орбита – осем симулатора на сателити Starlink. Това представлява ключов напредък за бъдещите мисии на SpaceX, включително плановете за транспорт на хора и товари до Луната и Марс.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Други

          Учени от Оксфорд постигнаха пробив в квантовата телепортация

          Красимир Попов -
          Квантовата телепортация вече е реалност – макар и не в смисъла, познат от научната фантастика. Вместо преместване на хора или предмети, става дума за...
          Общество

          Изграждат 35 електрозарядни станции на жп гарите в областните градове и по магистралите (ВИДЕО)

          Никола Павлов -
          35 електрозарядни станции ще бъдат изградени в железопътните гари на всички областни градове в България в рамките на следващите няколко месеца. Това обяви вицепремиерът...
          Други

          Трима учени си поделиха Нобеловата награда за физика

          Никола Павлов -
          Британецът Джон Кларк, французинът Мишел Деворе и американецът Джон Мартинис спечелиха Нобеловата награда за физика за своите изследвания в областта на квантовата механика, съобщи...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions