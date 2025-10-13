SpaceX ще изстреля мегаракетата Starship за единадесети тестов полет на 13 октомври

Компанията SpaceX се подготвя за единадесетия тестов полет на своята мегаракета Starship, който ще излети от базата Starbase в Тексас, съобщава „Енгаджет“.

- Реклама -

Пусковият прозорец се отваря на 13 октомври в 19:15 ч. източноамериканско време (02:15 ч. българско на 14 октомври), като изстрелването ще бъде предавано на живо 30 минути преди старта на уебсайта на SpaceX и в платформата X.

„Това ще бъде още една важна стъпка към постигането на пълна възвръщаемост и оперативна готовност на системата Starship,“ коментираха от компанията.

Основни цели на мисията

Полетът ще бъде насочен към събиране на данни за следващото поколение ускорители Super Heavy, както и към изпитване на топлинния щит на горната степен на Starship. Ще бъдат демонстрирани и маневри, имитиращи финалния подход при бъдещо кацане на стартовата площадка.

Компанията използва вече летял ускорител Super Heavy, като 24 от неговите 33 двигателя Raptor имат доказана летателна история. Подобно на августовския полет, Starship ще изведе осем тестови сателита Starlink в орбита.

Различна стратегия за кацане

За този тест SpaceX няма да се опитва да улови ускорителя Super Heavy с т.нар. „клечки за хващане“ (Mechazilla arms). Вместо това:

ускорителят ще падне контролирано в Мексиканския залив ;

; горната степен Starship ще се приводни в Индийския океан.

Контекст и значимост

Предишният тестов полет през август беше определен като успешен, след като за първи път Starship изведе полезен товар в орбита – осем симулатора на сателити Starlink. Това представлява ключов напредък за бъдещите мисии на SpaceX, включително плановете за транспорт на хора и товари до Луната и Марс.