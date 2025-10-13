НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 13.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятОбщество

          Спират топлото в Дружба 2 от днес по нов график

          0
          61
          парно
          Снимка: БГНЕС
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          „Топлофикация“ променя графика за предстоящия голям ремонт в столичния квартал „Дружба 2“. От днес е спряно топлоподаването към блокове 260, 261 и 262, с което ремонтните дейности започват седмица по-рано от първоначално планираната дата – 20 октомври.

          - Реклама -

          Утре поетапно ще бъде спряно отоплението и в блокове 251, 252 и 253, където също се предвижда ремонтът да започне по-рано.

          От дружеството обясняват, че промяната в графика има за цел работата по отделните участъци да приключи възможно най-бързо.

          „Топлофикация“ променя графика за предстоящия голям ремонт в столичния квартал „Дружба 2“. От днес е спряно топлоподаването към блокове 260, 261 и 262, с което ремонтните дейности започват седмица по-рано от първоначално планираната дата – 20 октомври.

          - Реклама -

          Утре поетапно ще бъде спряно отоплението и в блокове 251, 252 и 253, където също се предвижда ремонтът да започне по-рано.

          От дружеството обясняват, че промяната в графика има за цел работата по отделните участъци да приключи възможно най-бързо.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Полицейска кола катастрофира на Околовръстното шосе в София

          Красимир Попов -
          Полицейска кола е катастрофирала на столичното Околовръстно шосе, съобщава репортер на БГНЕС. Инцидентът е станал малко след детелината на Бояна в посока кв. "Младост". Полицейският автомобил...
          Култура

          Илия Луков с концерт на 14-и октомври

          Златина Петкова -
          На 14-и октомври от 19:00 часа в НДК ще се състои концерт на големия изпълнител Иля Луков. Това обяви той в предаването "делници" с...
          Общество

          Никола Рахнев: Ще раздадем 210 000 кошчета за около 70 000 домакинства

          Златина Петкова -
          "Доброволчеството и гората за мен са любов за цял живот." Това каза създателят на инициативата "Гората.БГ" Никола Рахнев, който беше гост в предаването "Делници" с...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions