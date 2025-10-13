Спират топлото в Дружба 2 от днес по нов график

„Топлофикация“ променя графика за предстоящия голям ремонт в столичния квартал „Дружба 2“. От днес е спряно топлоподаването към блокове 260, 261 и 262, с което ремонтните дейности започват седмица по-рано от първоначално планираната дата – 20 октомври.

- Реклама -

Утре поетапно ще бъде спряно отоплението и в блокове 251, 252 и 253, където също се предвижда ремонтът да започне по-рано.

От дружеството обясняват, че промяната в графика има за цел работата по отделните участъци да приключи възможно най-бързо.