      понеделник, 13.10.25
          НачалоВойна

          The Times: Войната се върна в Русия, броят на жертвите сред гражданското население се увеличава

          Загинали цивилни в Русия
          Иван Христов
          Иван Христов

          От началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна стотици руски цивилни са били убити в резултат на ответни удари, падащи отломки или грешки на системите за противовъздушна отбрана (ПВО). Въпреки че Кремъл обеща „бърза победа“, войната все повече засяга самата Русия, пише The Times.

          Според изданието 7×7, най-малко 391 руски цивилни са били убити до края на миналата година, докато Руският следствен комитет посочва цифра от над 600. Официалните данни не могат да бъдат проверени.

          Последните случаи включват смъртта на шестгодишно момче и баба му близо до Москва, както и на учител от Белгородска област, който стана жертва на друг удар.

          На фона на ескалацията президентът на САЩ Доналд Тръмп обмисля дали да прехвърли крилати ракети „Томахоук“, способни да достигнат Москва, в Киев. Той казва, че не иска ескалация и иска да знае какви цели може да избере Украйна.

          Някои смъртни случаи в Русия са причинени не от украински ракети и дронове, а от собствените им системи за противовъздушна отбрана, чиито отломки падат върху жилищни райони. Украински военни представители също твърдят, че по време на боевете в Курска област миналата година руски ракети многократно са уцелвали собствените им села.

          Според ООН най-малко 14 116 украински цивилни, включително повече от 730 деца, са загинали в резултат на руската инвазия. Действителният брой вероятно е значително по-висок, особено във временно окупираните територии.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Тръмп в Кнесета: „Един дълъг и болезнен кошмар най-накрая приключи“

          Иван Христов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред ликуващите израелски законодатели, че „дългият и болезнен кошмар най-накрая е приключил“, след като помогна за постигане на...
          Война

          Зеленски: Руснаците уверяваха САЩ, че ще окупират Донбас до октомври, но сега ВСУ се движат напред

          Иван Христов -
          Миналото лято руснаците са уверявали САЩ и други страни, че ще окупират Донбас до октомври или ноември, но сега Въоръжените сили на Украйна се...
          Война

          Германското разузнаване: Трябват „контролирани рискове“, Берлин и НАТО са изправени пред „гореща конфронтация“ с Русия

          Иван Христов -
          Ръководителят на германското разузнаване (BND) Мартин Йегер заяви, че Германия и НАТО са изправени пред риска от „гореща конфронтация“ с Русия. Той обаче смята,...

