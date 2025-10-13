От началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна стотици руски цивилни са били убити в резултат на ответни удари, падащи отломки или грешки на системите за противовъздушна отбрана (ПВО). Въпреки че Кремъл обеща „бърза победа“, войната все повече засяга самата Русия, пише The Times.

Според изданието 7×7, най-малко 391 руски цивилни са били убити до края на миналата година, докато Руският следствен комитет посочва цифра от над 600. Официалните данни не могат да бъдат проверени.

Последните случаи включват смъртта на шестгодишно момче и баба му близо до Москва, както и на учител от Белгородска област, който стана жертва на друг удар.

На фона на ескалацията президентът на САЩ Доналд Тръмп обмисля дали да прехвърли крилати ракети „Томахоук“, способни да достигнат Москва, в Киев. Той казва, че не иска ескалация и иска да знае какви цели може да избере Украйна.

Някои смъртни случаи в Русия са причинени не от украински ракети и дронове, а от собствените им системи за противовъздушна отбрана, чиито отломки падат върху жилищни райони. Украински военни представители също твърдят, че по време на боевете в Курска област миналата година руски ракети многократно са уцелвали собствените им села.

Според ООН най-малко 14 116 украински цивилни, включително повече от 730 деца, са загинали в резултат на руската инвазия. Действителният брой вероятно е значително по-висок, особено във временно окупираните територии.