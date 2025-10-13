Тръмп:“Бих искал да посетя Газа“

Преди кацането си в Израел
текущият президент на Америка Доналд Тръмп бе попитан дали би искал да посети Газа. На борда на Air Force One той заяви, че би бил „горд“ да го направи, съобщи Би Би Си.
„Познавам я много добре, без да съм я посещавал. Бих искал да го направя, бих искал поне да стъпя там."
В изказването си Тръмп подчерта, че подходът към региона трябва да бъде предпазлив и поетапен, за да се постигне траен резултат.
„Мисля, че това ще бъде голямо чудо през следващите десетилетия. Ако се действа прекалено бързо, няма да е добре. Трябва да се действа с подходяща скорост, не може да се действа прекалено бързо.“
С думите си президентът очерта
желание за символично посещение, съчетано с призив за умерени стъпки и дългосрочна визия за промените в Газа.
„Познавам я много добре, без да съм я посещавал. Бих искал да го направя, бих искал поне да стъпя там."
Малоумник
Ама без охрана? Вожде ,,сделка“?
