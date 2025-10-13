НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 13.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Тръмп:“Бих искал да посетя Газа“

          3
          43
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Преди кацането си в Израел текущият президент на Америка Доналд Тръмп бе попитан дали би искал да посети Газа. На борда на Air Force One той заяви, че би бил „горд“ да го направи, съобщи Би Би Си.

          „Познавам я много добре, без да съм я посещавал. Бих искал да го направя, бих искал поне да стъпя там.“

          - Реклама -

          В изказването си Тръмп подчерта, че подходът към региона трябва да бъде предпазлив и поетапен, за да се постигне траен резултат.

          „Мисля, че това ще бъде голямо чудо през следващите десетилетия. Ако се действа прекалено бързо, няма да е добре. Трябва да се действа с подходяща скорост, не може да се действа прекалено бързо.“

          С думите си президентът очерта желание за символично посещение, съчетано с призив за умерени стъпки и дългосрочна визия за промените в Газа.

          Преди кацането си в Израел текущият президент на Америка Доналд Тръмп бе попитан дали би искал да посети Газа. На борда на Air Force One той заяви, че би бил „горд“ да го направи, съобщи Би Би Си.

          „Познавам я много добре, без да съм я посещавал. Бих искал да го направя, бих искал поне да стъпя там.“

          - Реклама -

          В изказването си Тръмп подчерта, че подходът към региона трябва да бъде предпазлив и поетапен, за да се постигне траен резултат.

          „Мисля, че това ще бъде голямо чудо през следващите десетилетия. Ако се действа прекалено бързо, няма да е добре. Трябва да се действа с подходяща скорост, не може да се действа прекалено бързо.“

          С думите си президентът очерта желание за символично посещение, съчетано с призив за умерени стъпки и дългосрочна визия за промените в Газа.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Проф. Антоанета Христова: 35% избирателна активност е червен картон за всички партии

          Златина Петкова -
          "35% избирателна активност е червен картон за всички партии." Това каза политическият психолог проф. Антоанета Христова, която беше гост в предаването "Делници" с водещ Николай...
          Общество

          Никола Рахнев: Ще раздадем 210 000 кошчета за около 70 000 домакинства

          Златина Петкова -
          "Доброволчеството и гората за мен са любов за цял живот." Това каза създателят на инициативата "Гората.БГ" Никола Рахнев, който беше гост в предаването "Делници" с...
          Общество

          Нерегламентираното изхвърляне на отпадъци – заплашва се с до 5 години затвор

          Георги Петров -
          Министерството на правосъдието предлага строги наказания за изхвърляне на отпадъци извън определените депа. С промени в Наказателния кодекс нерегламентираното изхвърляне на големи количества битови,...

          3 КОМЕНТАРА

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions