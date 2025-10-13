Тръмп: Може да предупредя Путин, че Украйна ще получи ракети „Томахоук“, ако войната не спре

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че обмисля възможността да предупреди руския си колега Владимир Путин, че Украйна може да получи крилати ракети „Томахоук“, ако Москва не прекрати инвазията си, предаде АФП.

„Може и да говоря с него. Може и да му кажа: 'Виж, ако тази война не приключи, ще им изпратя „Томахоук"'", заяви Тръмп пред журналисти на борда на президентския самолет „Еър Форс Уан", когато беше попитан дали лично ще повдигне темата пред руския лидер.

Тръмп обмисля предоставянето на тези далекобойни оръжия на Киев чрез европейски съюзници, след като срещата му с Путин в Аляска през август не доведе до мирно споразумение.

Американският президент добави, че украинският държавен глава Володимир Зеленски е поискал именно ракети „Томахоук“ по време на техен телефонен разговор, на който са обсъждали нови доставки на оръжие за Киев.

„‘Томахоук’ е нов етап на ескалация,“ каза Тръмп, който по това време пътуваше към Израел и Египет, за да участва в мирните преговори за Газа.

„Искат ли да се изстрелват ‘Томахоук’ в тяхната посока? Не мисля.“

Руският президент Владимир Путин вече предупреди, че доставянето на ракети „Томахоук“ на Украйна би представлявало сериозна ескалация и би се отразило негативно на отношенията между Москва и Вашингтон.

Тръмп неведнъж е подчертавал, че войната в Украйна, която навлиза в четвъртата си година, е „най-трудният конфликт“ сред всички, които е поемал да разрешава след завръщането си в Белия дом през януари.

Русия започна пълномащабната си инвазия в проевропейска Украйна през февруари 2022 г., предизвиквайки най-сериозната военна и хуманитарна криза в Европа от десетилетия.