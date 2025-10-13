Тръмп: Пътуването ми до Израел и Египет ще бъде „много специално събитие“

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че предстоящото му посещение в Израел и Египет, по време на което ще бъде отбелязано споразумението за примирие в Газа и освобождаването на заложници, ще представлява „много специално събитие“, предаде АФП.
Очаква се Тръмп да участва в мирната среща в Шарм ел-Шейх на 13 октомври, която ще бъде посветена на постигането на траен мир в Ивицата Газа и ще събере над 20 световни лидери, включително генералния секретар на ООН Антониу Гутериш и редица европейски държавни глави.
Посещението идва само дни след като Израел и палестинската групировка Хамас постигнаха първата си всеобхватна сделка за прекратяване на огъня и размяна на заложници, постигната с американско посредничество.
