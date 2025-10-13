Тръмп: Пътуването ми до Израел и Египет ще бъде „много специално събитие“

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че предстоящото му посещение в Израел и Египет, по време на което ще бъде отбелязано споразумението за примирие в Газа и освобождаването на заложници, ще представлява „много специално събитие“, предаде АФП.

„Това ще бъде наистина много специален момент," каза Тръмп пред репортери на военната база „Джойнт Бейс Андрюс", малко преди да се качи на борда на президентския самолет „Еър Форс Уан". „Всички са изключително развълнувани от този исторически момент."

Очаква се Тръмп да участва в мирната среща в Шарм ел-Шейх на 13 октомври, която ще бъде посветена на постигането на траен мир в Ивицата Газа и ще събере над 20 световни лидери, включително генералния секретар на ООН Антониу Гутериш и редица европейски държавни глави.

Посещението идва само дни след като Израел и палестинската групировка Хамас постигнаха първата си всеобхватна сделка за прекратяване на огъня и размяна на заложници, постигната с американско посредничество.