Тръмп в Кнесета: „Един дълъг и болезнен кошмар най-накрая приключи“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред ликуващите израелски законодатели, че „дългият и болезнен кошмар най-накрая е приключил“, след като помогна за постигане на прекратяване на огъня между Израел и Хамас в Газа, предава Sky News.

- Реклама -

По време на първото подобно обръщение на американски президент от 2008 г. насам, Тръмп заяви, че денят ще отбележи „момента, в който всичко започна да се променя и да се променя много към по-добро“ в Близкия изток.

Обръщението на Тръмп към израелския парламент, Кнесета, идва в деня, в който последните 20 живи заложници, държани в палестинския анклав, бяха освободени от ХАМАС.

Израел освобождава 250 палестински затворници и повече от 1700 други палестинци, задържани по време на двугодишните военни операции в Газа.

По време на обиколката си в региона, Тръмп ще присъства и на среща на върха за мир в Шарм ел-Шейх, Египет, заедно с египетския президент Абдел Фатах ал-Сиси и други световни лидери.

След като чу скандиранията на политиците „Тръмп, Тръмп, Тръмп“ в Кнесета, американският президент предположи, че регионът преживява „историческата зора на нов Близък изток“.

Това повтори думите, които той използва, когато Израел подписа знакови споразумения с няколко арабски държави по време на първото му президентство.

„Най-накрая, не само за израелтяните, но и за палестинците, дългият и болезнен кошмар най-накрая приключи“, добави Тръмп.

Прекратяването на огъня, за което той помогна да се постигне, беше „най-предизвикателният пробив от всички, може би най-предизвикателният пробив някога“, каза Тръмп. Той посочи, че прекратяването на войната между Русия и Украйна ще бъде следващият му фокус.

Тръмп хвърли светлина върху някои от последните си разговори с израелския премиер Бенямин Нетаняху, казвайки, че смята, че израелската военна кампания в Газа става „лоша“ и „напрегната“.

Речта на Тръмп беше прекъсната за кратко, тъй като член на парламента от опозицията вдигна лист хартия, на който пишеше „Признайте Палестина“. Поне един човек беше изведен от залата.

Тръмп беше представен на парламента от Нетаняху, който поздрави различните актове на солидарност на своя колега с Израел.

Тръмп е „най-големият приятел“, който Израел някога е имал в Белия дом, каза Нетаняху.

„Всичко се промени“ в американското отношение към военната кампания на Израел в Газа, когато Тръмп беше преизбран за президент на САЩ миналата година, добави Нетаняху.

Израелският премиер благодари на Тръмп за неговата „непрестанна помощ“ за осигуряване на връщането на останалите заложници – част от група от 251 души, отвлечени по време на атаките на ХАМАС на 7 октомври 2023 г. в Южен Израел.

Тръмп продължи да отдава почит на своя колега, казвайки: „Той не е най-лесният човек за работа, но това го прави велик“.

Прекратяването на огъня в Газа влезе в сила в петък сутринта, след като Израел и Хамас се споразумяха за първата фаза от 20-точковия мирен план на Тръмп. Следващите фази все още предстои да бъдат договорени.

Тръмп заяви, че прекратяването на огъня ще се запази и че бързо ще бъде създаден „Съвет за мир“, който той трябва да оглави, за да управлява територията.

В обръщението си към парламента Нетаняху заяви, че е „ангажиран с този мир“.

В Кнесета заедно с Тръмп бяха приветствани и други ключови американски служители, включително държавният секретар Марко Рубио и министърът на отбраната Пийт Хегсет.

Имената на специалния пратеник Стив Уиткоф и зетят и съветник на Тръмп Джаред Кушнер получиха особено бурни аплодисменти от израелските депутати заради собствената им роля в посредничеството за прекратяване на огъня. Кушнер беше придружен от съпругата си Иванка Тръмп.

Членовете на публиката на Тръмп носеха червени шапки. Вместо емблематичния лозунг на Тръмп „Направи Америка отново велика“ те гласяха „Тръмп, президентът на мира“.

Председателят на парламента каза на Тръмп, че „няма никой“, който да заслужава по-голяма Нобелова награда за мир догодина.

Но някои израелски законодатели, които искат войната в Газа да продължи, не присъстваха.