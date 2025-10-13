Тръмп: Войната в Газа е приключила

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че войната в Газа е приключила, докато пътуваше за Израел и Египет, където ще отбележи споразумението за примирие и освобождаването на заложници, предаде АФП.

„Войната е приключила. Ясно ли е? Разбирате ли това?" – каза Тръмп пред репортери, когато беше попитан дали е уверен, че конфликтът между Израел и палестинската въоръжена групировка „Хамас" е достигнал своя край.

Посещението на президента съвпада с мирната среща в Шарм ел-Шейх, председателствана от него и египетския президент Абдел Фатах ас-Сиси, на която ще присъстват над 20 световни лидери. Очаква се форумът да се фокусира върху устойчивото прилагане на примирието и следвоенното възстановяване на Газа.

Тръмп вече нарече подписаното споразумение „исторически пробив за мира в Близкия изток“, като подчерта, че Съединените щати ще останат гарант за стабилността и сигурността в региона.