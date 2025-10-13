Урсула фон дер Лайен в Черна гора: Подкрепа за реформите и европейското бъдеще на страната

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен започна посещението си в Черна гора със среща с президента Яков Милатович, като разговорът беше фокусиран върху реформите, които трябва да доближат страната до членство в Европейския съюз – укрепване на институциите, върховенството на закона, борбата с корупцията, развитието на стабилна икономика и защитата на човешките права.
Милатович изрази удовлетворение от решението Черна гора да бъде домакин на срещата на върха ЕС – Западни Балкани през 2026 г., когато ще се отбележат и 20 години от възстановяването на независимостта.
Фон дер Лайен пристигна от Албания като част от обиколката си в страните от Западните Балкани.
Във вторник тя ще се срещне с премиера Милојко Спаич в Тиват, където ще открие инвестиционна конференция.
Това е второто ѝ посещение за по-малко от година и идва малко преди публикуването на годишния доклад на Европейската комисия за напредъка на Черна гора през 2025 г., който ще оцени изпълнението на критериите за членство.
От миналогодишния доклад насам Черна гора е затворила четири преговорни глави, последната – през юни.
По време на визитата ще бъде обсъден и Планът за растеж на Западните Балкани – пакет на стойност 6 милиарда евро за периода 2024–2027 г.
За Черна гора са предвидени 383 милиона евро под формата на грантове и преференциални заеми, чието отпускане зависи от изпълнението на Плана за реформи, приет от правителството на Спаич през септември 2024 г.
През август ЕС одобри първи транш от 10,2 милиона евро, след като правителството изпълни 7 от общо 14 поставени критерия, а на 15 май страната получи 27 милиона евро предварително финансиране.
Кабинетът в Подгорица е заявил намерението си до края на 2026 г. да затвори всички преговорни глави, за да може Черна гора да стане член на Европейския съюз през 2028 г.
Там па чий го дърви? Предполагам, че е получила много любов
Ревът копейките.
Данаил Борисов А, може би хората като теб, които с просто изречение демонстрират посредственост…
Когато Черна гора е била държава, Германците са ходили с вълчи кожи на гърба.,варвари!
Еми жалко за Черна Гора, а и те са си Европейци, какво означава европейско бъдеще? Подчинени и със свалени гащи като нас? 🙄
Тази жена стресира хората с появяването, как оцелява след толкова негативност???Не е човек !
Мърсула си търси още баламурняци
Бог вижда всичко
На тази Долна Фашиска и трябват още поробени държави
Vania Ioshkova Защо? На Русия не и ли трябва!?
Iliqn Kolev не
Milena Garcia Milkova Блажени са вярващите 😂😂
Търси още балъци.
Ужас!