НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 13.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългария

          Валежи и студен атмосферен фронт ни очакват и през новата седмица

          0
          50
          Дъжд
          Дъжд
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          В понеделник времето ще остане без съществени промени – с променлива облачност и мъгли сутрин. През деня облаците ще се разкъсват над Северна България, докато южно от Стара планина ще останат по-плътни. Валежи не се очакват, а вятърът ще продължи да духа от северозапад. Максималните температури ще са между 15 и 22 градуса.

          - Реклама -

          Към средата на седмицата през страната ще премине студен атмосферен фронт, който ще донесе променлива облачност и локални превалявания – във вторник в Североизточна България и по планините, а в сряда и четвъртък – в южните и източните райони.

          Около 20 октомври се очаква влияние от средиземноморски циклони, които ще увеличат облачността и ще донесат дъждове. В петък и събота валежите ще са разпръснати, но в понеделник дъждовната зона ще обхване почти цялата страна с по-продължителни и интензивни есенни валежи.

          Температурите ще започнат седмицата с дневни стойности между 15 и 20 градуса, като към четвъртък и петък ще се понижат до 11–16 градуса. Според предварителните прогнози, до края на месеца времето ще остане неустойчиво с поредица средиземноморски циклони, които могат да предизвикат значителни валежи и риск от локални наводнения. Минималните дневни температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните – до около 23–24.

          В понеделник времето ще остане без съществени промени – с променлива облачност и мъгли сутрин. През деня облаците ще се разкъсват над Северна България, докато южно от Стара планина ще останат по-плътни. Валежи не се очакват, а вятърът ще продължи да духа от северозапад. Максималните температури ще са между 15 и 22 градуса.

          - Реклама -

          Към средата на седмицата през страната ще премине студен атмосферен фронт, който ще донесе променлива облачност и локални превалявания – във вторник в Североизточна България и по планините, а в сряда и четвъртък – в южните и източните райони.

          Около 20 октомври се очаква влияние от средиземноморски циклони, които ще увеличат облачността и ще донесат дъждове. В петък и събота валежите ще са разпръснати, но в понеделник дъждовната зона ще обхване почти цялата страна с по-продължителни и интензивни есенни валежи.

          Температурите ще започнат седмицата с дневни стойности между 15 и 20 градуса, като към четвъртък и петък ще се понижат до 11–16 градуса. Според предварителните прогнози, до края на месеца времето ще остане неустойчиво с поредица средиземноморски циклони, които могат да предизвикат значителни валежи и риск от локални наводнения. Минималните дневни температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните – до около 23–24.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Полицейска кола катастрофира на Околовръстното шосе в София

          Красимир Попов -
          Полицейска кола е катастрофирала на столичното Околовръстно шосе, съобщава репортер на БГНЕС. Инцидентът е станал малко след детелината на Бояна в посока кв. "Младост". Полицейският автомобил...
          Култура

          Илия Луков с концерт на 14-и октомври

          Златина Петкова -
          На 14-и октомври от 19:00 часа в НДК ще се състои концерт на големия изпълнител Иля Луков. Това обяви той в предаването "делници" с...
          Общество

          Никола Рахнев: Ще раздадем 210 000 кошчета за около 70 000 домакинства

          Златина Петкова -
          "Доброволчеството и гората за мен са любов за цял живот." Това каза създателят на инициативата "Гората.БГ" Никола Рахнев, който беше гост в предаването "Делници" с...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions