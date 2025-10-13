Валежи и студен атмосферен фронт ни очакват и през новата седмица

В понеделник времето ще остане без съществени промени – с променлива облачност и мъгли сутрин. През деня облаците ще се разкъсват над Северна България, докато южно от Стара планина ще останат по-плътни. Валежи не се очакват, а вятърът ще продължи да духа от северозапад. Максималните температури ще са между 15 и 22 градуса.

Към средата на седмицата през страната ще премине студен атмосферен фронт, който ще донесе променлива облачност и локални превалявания – във вторник в Североизточна България и по планините, а в сряда и четвъртък – в южните и източните райони.

Около 20 октомври се очаква влияние от средиземноморски циклони, които ще увеличат облачността и ще донесат дъждове. В петък и събота валежите ще са разпръснати, но в понеделник дъждовната зона ще обхване почти цялата страна с по-продължителни и интензивни есенни валежи.

Температурите ще започнат седмицата с дневни стойности между 15 и 20 градуса, като към четвъртък и петък ще се понижат до 11–16 градуса. Според предварителните прогнози, до края на месеца времето ще остане неустойчиво с поредица средиземноморски циклони, които могат да предизвикат значителни валежи и риск от локални наводнения. Минималните дневни температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, а максималните – до около 23–24.