      вторник, 14.10.25
          Венецуела затвори посолството си в Осло дни след Нобеловата награда за мир на Мария Корина Мачадо

          Снимка: БГНЕС
          Венецуела затвори посолството си в Осло без обяснение, съобщи норвежкото министерство на външните работи.

          Новината идва три дни след връчването на Нобеловата награда за мир на лидера на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо, предаде АФП.

          „Бяхме информирани от посолството на Венецуела, че то затваря врати, без да се посочва причина,“ заяви Сесили Роанг, говорителка на норвежкото външно министерство.

