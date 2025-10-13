Венецуела затвори посолството си в Осло дни след Нобеловата награда за мир на Мария Корина Мачадо

Венецуела затвори посолството си в Осло без обяснение, съобщи норвежкото министерство на външните работи.
Новината идва три дни след връчването на Нобеловата награда за мир на лидера на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо, предаде АФП.
Венецуелската „навална“?