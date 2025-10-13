Венецуела затвори посолството си в Осло дни след Нобеловата награда за мир на Мария Корина Мачадо

Венецуела затвори посолството си в Осло без обяснение, съобщи норвежкото министерство на външните работи.

- Реклама -

Новината идва три дни след връчването на Нобеловата награда за мир на лидера на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо, предаде АФП.