Всички 20 заложници на ХАМАС са освободени, втората група вече се завръща в Израел

Втора група от 13 заложници се завръща в Израел, след като бяха предадени на Червения кръст, с което общият брой на заложниците, върнати от ХАМАС, достига 20, съобщава BBC.

Израелските медии съобщават, че втора група от 13 заложници е била предадена на Червения кръст в южната част на Газа и вече се завръща в Израел.

Преди това се съобщава, че ХАМАС е предал още седем заложници.

Очаква се ХАМАС да освободи общо 20 заложници.