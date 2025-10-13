НА ЖИВО
          Всички 20 заложници на ХАМАС са освободени, втората група вече се завръща в Израел

          ХАМАС освободи още 13 заложници
          ХАМАС освободи още 13 заложници
          Втора група от 13 заложници се завръща в Израел, след като бяха предадени на Червения кръст, с което общият брой на заложниците, върнати от ХАМАС, достига 20, съобщава BBC.

          Израелските медии съобщават, че втора група от 13 заложници е била предадена на Червения кръст в южната част на Газа и вече се завръща в Израел.

          Преди това се съобщава, че ХАМАС е предал още седем заложници.

          Очаква се ХАМАС да освободи общо 20 заложници.

          1 коментар

          1. А Хилядите Араби в Израелски Затвори?
            А милионите, прогонени от Родните си домове!
            А Трибунала за Ционисткия Геноцид!?!

