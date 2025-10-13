Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са провели успешна контраофанзива в Донецка област, отблъсквайки руските части край четири населени места. Междувременно руснаците продължават да натискат и напредват, съобщават анализаторите от проекта DeepState.

Според актуализираните данни, ВСУ са успели да отблъснат руските войски близо до населените места Новое Шахово, Золотой Колодец, Кучеров Яр и Новопавловка на Покровско направление

В същото време DeepState съобщава, че ситуацията в тези райони остава изключително трудна. Въпреки загубите, руските войски продължават атаките си и са успели да напреднат непосредствено в Кучероив Яр и близо до Шахово.

Според Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна, от началото на 12 октомври на фронта са се случили 123 бойни сблъсъка. По-специално, руските сили са извършили 36 атаки на Покровско направление, 20 на Александорвско направление и 18 на Южно-Слобожанско.