ВСУ са отхвърлили руската армия при четири селища в Донецка област

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са провели успешна контраофанзива в Донецка област, отблъсквайки руските части край четири населени места. Междувременно руснаците продължават да натискат и напредват, съобщават анализаторите от проекта DeepState.
Според актуализираните данни, ВСУ са успели да отблъснат руските войски близо до населените места Новое Шахово, Золотой Колодец, Кучеров Яр и Новопавловка на Покровско направление
В същото време DeepState съобщава, че ситуацията в тези райони остава изключително трудна. Въпреки загубите, руските войски продължават атаките си и са успели да напреднат непосредствено в Кучероив Яр и близо до Шахово.
Според Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна, от началото на 12 октомври на фронта са се случили 123 бойни сблъсъка. По-специално, руските сили са извършили 36 атаки на Покровско направление, 20 на Александорвско направление и 18 на Южно-Слобожанско.
Прочетете си поне първите две изречения бре парапети! Надминахте даже Кирчо. Украинците отхвърлили врага от четири селища ама руснаците напредвали!?!?
Е’гаси работата! Все бият, мачкат, отхвърлят и с все по-малка територия остават фашистите! Само украинците го могат това! 😂😂😂
този украински проект „DeepState“ който цитирате! някаква сатирично трагикомично литературно НПО ли е?
Пак безмислени PR кампании, за да се отклони вниманието от каса нивата в Покровск…
ВСУ смело напредва на запад, а руската армия страхливо ги преследва.
В сънищата и мечтите! 🤣🤣🤣
Кой кретен ги публикува тези глупости?
😄😄😄😄
Мечтатели фашисти
Това върви три години,“станът тъче“ напред, назад докато Украйна останат без войски! Демилитаризация и денацификация,кое не е ясно!?
Кого лъжат…🤣🤣🤣
Себе си заблуждавате!
Lilyana Boteva Хора с гранясали от путинизъм мазоли в мозъка трудно се убеждават. Пък и няма смисъл.
Армията на ВСУ от вчера се предават , еврокома да не лъжат 🤣🤣🤣
Щом и до Евроком достигна тази новина, значи положението наистина е сериозно!
Паника и страх, долнопробна пропаганда
Проблема с постоянните лъжи е, че – все някога – реалността се заявява. ВСУ може да твърди, че от 40 дена има обкръжени руски войски, но по някое време става така, че единствените, които вярват на лъжите са празни глави от ранг активист на Демократична България, а това са хора, които така или иначе ще повярват на всяка лъжа стига да им позволи да упражняват любимото си онлайн хоби: да са ентусиазирани мажоретки на продължаващо кръвопролитие, докато самите не рискуват нищо.
#ДаБългария #ДемократичнаБългария #войнолюбци
Георги Чанков докато в един момент не проумееш, че глупакът си ти! 😂
Възможно е, Ivo Mirchev. Поинта обаче е друг. Поинта е, че тези неща не са непознаваеми. След две седмици, когато катастрофата в Покровск стане невъзможна за отричане, тези хора ще се променят ли?
Не. Ще обърнат вниманието си към каквата там друга мания им предложи пропагандата и ще избягат от когнитивния дисонанс като страхливците, каквито са…
Няма да се обърнат, гневни, към лъжливите лъжци, наханили ги с толкова лъжи. Няма да приравнят модела, който използват за разбирането на света, с реалността. Не ще си преразгледат мирогледа, донесъл толкова страдание на толкова хора.
Не. Ще се отдадат на следващата даваща им комфорт делюзия, ще запушат очи и уши, и ще оставят реалността да бъде изпитвана приоритетно от бедните нещастници, на които се е паднало да умират в украинската кал като реквизит в своеобразното Реалити ТВ на разглезения западняк…
#ДаБългария #ДемократичнаБългария #войнолюбци
Преди 10 минути публикувате ,че Покровск е обграден и стуацията е критична а сега,че ВСУ отблъснали руснаците…
Вас човек не заслужава да Ви чете,явно вземате инфо от други ,които чули от трети и накрая като в развален телефон…