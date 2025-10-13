За Маряна Безуглая падането на Купянск е „въпрос на време“

Депутатът от Върховната Рада на Украйна Маряна Безуглая е уверена, че пълното превземане на Купянск от руската армия е „въпрос на време“.
„Точката, от която няма връщане назад, е преминала. Руснаците вече са в града. Но Генералният щаб и контролираните от тях блогъри продължават да разпространяват истории за несъществуваща „контраофанзива в Доброполие“, с изключение на изолирани усилия за стабилизиране, след като беше допуснат пробив поради лъжи в докладите“, пише Безуглая в профила си в социалната мрежа Facebook.
Последната актуализирана карта на мониторинговия проект DeepState показва, че приблизително половината от Купянск е или под руски контрол, или в т.нар. сива зона.
Само Копейките не разбраха ,че колкото повече украинки с децата си бягат от путлер, толкова повече пари ще ни взимат за да ги гледаме в България! За кефа на Раша плащаш ТИ ,копейко!Но иначе сме много доволни от настъпването на мацква!
Ужас…. Милата
Вече е паднал.
Бърза капитулация
Ивайло Триков ще орегази,но първо ще трябва да изтрезнее от алкохолизма и от собственото си блатно робство.
А иначе лелче е майка ти робче блатно!
Аз смятам че като падне най руския град Одеса и Черноморието конфликта ще бъде потушен .
Rumen Rumenov Това са целите им – Украйна без море и неутрална.
Купянск трябва вече да бъде освободен! фашагите узурпатори да се връщат към полша
Глупости! Генерал Атанасов е ходил преди два дни там и не е видял руски войник 🤣🤣🤣
Така трябва
Както са в града така може и да ги изгонят
По-точно да ги изтрепят
Баш Бай Стамат като се напият вечерта, и на сутринта няма да имат време да се похмелят,ще бъдат изритани 💤👊💤
А ти Маряна стой там и не мърдай за да ти се порадват Руските войници🤗🤗🤗!!!!
Слава на РУСИЯ🇷🇺🇷🇺🇷🇺!!!
ВИЕ КОМУНИСТИ,ЗАЩО НЕ ДАВАТЕ РЕЧТА НА ТРЪМП ОТ ИЗРАЕЛ?
Georgieva Ivelina, къде видя комунисти?
Georgieva Ivelina zastoto e absolütno glipavo izkazvane Toi si misli Che moje lesno ds si igrae kakto s izrael 🤮
Голямо постижение за четири години за най-голямата държава и втора в света армия-😂😂😂😂!
Miteva Albena
Тя руснаците си знаят работата не бързат бавно и сигурно ще ги превземат ако беше друга държава досега щяха да са ги изринали за един месец
Georgi Nokolaev Gerov Не само ако беше друга държава. Добре, че Медведев не беше президент, защото до дни беше свършено с Украйна! Но и още много народ щеше да бъде в гробищата и много непогребан из фронтовите полета, като храна за животните… 🙁
Georgi Nokolaev Gerov на блатното жуже кретенските шизооправдания за убийствата му!
Svetla Popova пияната тояга медведя!🤣🤣
Miteva Albena Пиян или не, ако беше той на президентския стол май нямаше да се смееш като изоглавена!
Svetla Popova ако цапа и мирише по принцип.
Miteva Albena Путин е велик малкото зелено фашисче наркоманче заради него е войната
Georgi Nokolaev Gerov хуйло е убиец ,а ти си ватник-кретен!
Miteva Albena Искаш като в Газа , влизат избиват народа , събарят сградите и празнуват….
Илка Дим Илиева идиотко!!! Аз и ти какво искаме в момента не е предмет на дебати в този пост. А това,че ти нямаш аргументирана антитеза не е мой проблем. Отлитай идиотко, не участвам в малоумната ти смяма на тема,просто защото не ти изнася и нямаш адекватен отговор на фактите!
Miteva Albena експертКа.
Violeta Taneva позна. Алелуя!
Miteva Albena Ако руската армия искаше да мачка наред,щеше да го направи още през 2022 година .
Но целта е да не се убиват гражданите!
На теб ясно ли ти е, че в Украйна се води война между НАТО и Русия?
Dora Petrova идиотко!!!! Шизоджуджето си измисли причини на коуто само такива прости хора като вас кремълски подлоги може да се вържете
Слушай него,вярвай му и не ми де обяснявай овцо проста!!!
Бандата на хуйло е опасност за националната сигурност първо на рф,после Украйна,Европа и цял свят.
На мен ,но не и на такива тъпоъгълници като теб всичко ми е ясно .
И да Хуйло отдавна си го търси.
И определено ще си го намери.
Miteva Albena , видяхме я първата в Афганистан – двадесет години и накрая едвам смогнаха да се изнесат, че чак си оставиха военната техника и въоръжението от паническото си бягство 😁💯!
Иваниел Иванов ко ми се обясмяваш ватник?? Поста не е за това. Я чупка!!🤣🤣🤣 Видял бил невнятния ватник!🤣🤣🤣
Да се оправят… Не ни занимавайте с глупости. Нали им дадохме пари и оръжие… 🙂
Vasil Vasilev нищо не трябваше да даваме на тая превзета от нацистите държава.
Milko Nikolov Е ние не сме дали всичко на тях … част от парите се върнаха под формата на хотел с водопад… 🙂
Падането на нацисткия режим в Украйна е въпрос на време. Един Господ знае колко. Вероятно и Путин 🙂
Ивайло Иванов Терзов ако в Киев нацистки не знам в Русия каква дума трябва да се използва
Нали беше обратното то какво стана.
Съмнявате ли се, до края на годината Русия ще си върне Украйна
