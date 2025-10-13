Депутатът от Върховната Рада на Украйна Маряна Безуглая е уверена, че пълното превземане на Купянск от руската армия е „въпрос на време“.

- Реклама -

„Точката, от която няма връщане назад, е преминала. Руснаците вече са в града. Но Генералният щаб и контролираните от тях блогъри продължават да разпространяват истории за несъществуваща „контраофанзива в Доброполие“, с изключение на изолирани усилия за стабилизиране, след като беше допуснат пробив поради лъжи в докладите“, пише Безуглая в профила си в социалната мрежа Facebook.

Последната актуализирана карта на мониторинговия проект DeepState показва, че приблизително половината от Купянск е или под руски контрол, или в т.нар. сива зона.