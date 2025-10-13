НА ЖИВО
          Война

          За Маряна Безуглая падането на Купянск е „въпрос на време“

          Депутатът от Върховната Рада на Украйна Маряна Безуглая е уверена, че пълното превземане на Купянск от руската армия е „въпрос на време“.

          „Точката, от която няма връщане назад, е преминала. Руснаците вече са в града. Но Генералният щаб и контролираните от тях блогъри продължават да разпространяват истории за несъществуваща „контраофанзива в Доброполие“, с изключение на изолирани усилия за стабилизиране, след като беше допуснат пробив поради лъжи в докладите“, пише Безуглая в профила си в социалната мрежа Facebook.

          Последната актуализирана карта на мониторинговия проект DeepState показва, че приблизително половината от Купянск е или под руски контрол, или в т.нар. сива зона.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Тръмп в Кнесета: „Един дълъг и болезнен кошмар най-накрая приключи“

          Иван Христов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред ликуващите израелски законодатели, че „дългият и болезнен кошмар най-накрая е приключил“, след като помогна за постигане на...
          Война

          Зеленски: Руснаците уверяваха САЩ, че ще окупират Донбас до октомври, но сега ВСУ се движат напред

          Иван Христов -
          Миналото лято руснаците са уверявали САЩ и други страни, че ще окупират Донбас до октомври или ноември, но сега Въоръжените сили на Украйна се...
          Война

          Германското разузнаване: Трябват „контролирани рискове“, Берлин и НАТО са изправени пред „гореща конфронтация“ с Русия

          Иван Христов -
          Ръководителят на германското разузнаване (BND) Мартин Йегер заяви, че Германия и НАТО са изправени пред риска от „гореща конфронтация“ с Русия. Той обаче смята,...

          48 КОМЕНТАРА

          1. Само Копейките не разбраха ,че колкото повече украинки с децата си бягат от путлер, толкова повече пари ще ни взимат за да ги гледаме в България! За кефа на Раша плащаш ТИ ,копейко!Но иначе сме много доволни от настъпването на мацква!

          5. Ивайло Триков ще орегази,но първо ще трябва да изтрезнее от алкохолизма и от собственото си блатно робство.
            А иначе лелче е майка ти робче блатно!

          11. А ти Маряна стой там и не мърдай за да ти се порадват Руските войници🤗🤗🤗!!!!
            Слава на РУСИЯ🇷🇺🇷🇺🇷🇺!!!

          13. Голямо постижение за четири години за най-голямата държава и втора в света армия-😂😂😂😂!

            • Тя руснаците си знаят работата не бързат бавно и сигурно ще ги превземат ако беше друга държава досега щяха да са ги изринали за един месец

            • Miteva Albena Искаш като в Газа , влизат избиват народа , събарят сградите и празнуват….

              • Илка Дим Илиева идиотко!!! Аз и ти какво искаме в момента не е предмет на дебати в този пост. А това,че ти нямаш аргументирана антитеза не е мой проблем. Отлитай идиотко, не участвам в малоумната ти смяма на тема,просто защото не ти изнася и нямаш адекватен отговор на фактите!

            • Miteva Albena Ако руската армия искаше да мачка наред,щеше да го направи още през 2022 година .
              Но целта е да не се убиват гражданите!
              На теб ясно ли ти е, че в Украйна се води война между НАТО и Русия?

              • Dora Petrova идиотко!!!! Шизоджуджето си измисли причини на коуто само такива прости хора като вас кремълски подлоги може да се вържете
                Слушай него,вярвай му и не ми де обяснявай овцо проста!!!
                Бандата на хуйло е опасност за националната сигурност първо на рф,после Украйна,Европа и цял свят.
                На мен ,но не и на такива тъпоъгълници като теб всичко ми е ясно .
                И да Хуйло отдавна си го търси.
                И определено ще си го намери.

            • Miteva Albena , видяхме я първата в Афганистан – двадесет години и накрая едвам смогнаха да се изнесат, че чак си оставиха военната техника и въоръжението от паническото си бягство 😁💯!

              • Иваниел Иванов ко ми се обясмяваш ватник?? Поста не е за това. Я чупка!!🤣🤣🤣 Видял бил невнятния ватник!🤣🤣🤣

          15. Падането на нацисткия режим в Украйна е въпрос на време. Един Господ знае колко. Вероятно и Путин 🙂

            • Ивайло Иванов Терзов ако в Киев нацистки не знам в Русия каква дума трябва да се използва

