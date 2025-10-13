Задържаха двама за измама с наеми на ваканционни имоти в Гърция

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 40-годишен мъж и 42-годишна жена за участие в схема за измама, свързана с отдаване под наем на ваканционен имот в Гърция.

- Реклама -

През май 2025 г. обвиняемите — с цел да заблудят десетки лица — публикуват обяви за апартаменти или вили, уж под наем в Гърция, за летните месеци.

На потенциалните клиенти се искат авансови плащания между 100 и 300 евро, които трябвало да бъдат преведени по сметка в чужда банка. Уговорката била, че тази сума ще се приспадне от окончателната сума за наема.

След превода обвиняемите прекъсвали всякакъв контакт — не отговаряли на обаждания или съобщения.

Мъжът е обвинен по чл. 211 във връзка с чл. 209, ал. 1, чл. 26 и чл. 29 — наказанието, предвидено в закона, е лишаване от свобода от 3 до 10 години.

Жената е обвинена по чл. 209, ал. 1, във връзка с чл. 26 — за това престъпление законът предвижда лишаване от свобода от 1 до 6 години.

С постановление на наблюдаващ прокурор двамата са задържани до 72 часа, предвид “реална опасност да извършат друго престъпление”.

Очаква се прокуратурата да внесе искане към съда за мярка „задържане под стража“ срещу обвиняемите.

Към момента няма информация за присъда или съдебен процес, който вече да е приключил.

Вероятно делото все още е в предварителна фаза — събиране на доказателства, събиране на показания, изготвяне на искане за постоянна мярка.

Очакваният следващ ход е съдът да разгледа искането за постоянен арест и да предприеме процесуални стъпки (присъда, разпити, доказателства и др.).