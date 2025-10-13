НА ЖИВО
          Защо Русия изоставя Т-4 „Армата“ и залага окончателно на Т-90М и дълбоко модернизирания модел „Прорив-1“

          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Плановете на Русия за увеличаване на производството на танкове Т-90М и тяхната силно модернизирана версия, „Прорив-1“, повдигнаха логичен въпрос: защо беше направен изборът да се модернизира по-стара платформа, вместо иновативната „Армата“, пише „Военная Хроника“.

          Както отбелязва Telegram каналът, на първо място, това е така, защото един масово произвеждан танк трябва да бъде лесно разбираем и евтин за производство, както и да предлага приемливо ниво на защита. Производството на Т-90 е, в известен смисъл, част от дълъг еволюционен процес в бронираната техника, която постоянно е изправена пред нови предизвикателства.

          Конструкцията, логистиката и обучението на екипажите са усъвършенствани в продължение на десетилетия. Това позволява бързо ускоряване на производствените темпове без необходимост от нови производствени мощности, което е критично важно в настоящата среда.

          „Армата“, от своя страна, е технологичен пробив, революционен продукт в много отношения, но трябва да се вземе предвид и фактът, че производствените му разходи са значително по-високи. Според различни оценки, един Т-14 е 2,5-3 пъти по-скъп от Т-90М. При серийно производство на стотици или хиляди машини, разликата в цената би била колосална. Модернизирането на доказана платформа позволява производството на мощни танкове в необходимите количества без драстично увеличение на разходите.

          Заслужава да се отбележи, че Т-90М „Прорив-3“ вече е много модерна машина. Възможностите му срещу ключови заплахи на бойното поле (ПТУР, артилерия, дронове) са напълно достатъчни, както се вижда от участието му в бойните действия в Украйна. Цялостното надграждане до ниво „Прорив-1“ с нова система за управление на огъня, броня и двигател ще повиши допълнително неговата ефективност.

          На този фон изборът на Т-90 не е отказ от иновации, а фокус върху доказани, надеждни и сравнително лесно и достъпно мащабируеми решения. Това решение е продиктувано от прагматизъм и е насочено към постигане на бързи и видни резултати. „Армата“ остава технологичен демонстратор на бъдещето, но днешните предизвикателства и тези на близкото бъдеще очевидно са предопределени да бъдат решени на съществуващи платформи.

          - Реклама -

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Тръмп в Кнесета: „Един дълъг и болезнен кошмар най-накрая приключи“

          Иван Христов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред ликуващите израелски законодатели, че „дългият и болезнен кошмар най-накрая е приключил“, след като помогна за постигане на...
          Война

          Зеленски: Руснаците уверяваха САЩ, че ще окупират Донбас до октомври, но сега ВСУ се движат напред

          Иван Христов -
          Миналото лято руснаците са уверявали САЩ и други страни, че ще окупират Донбас до октомври или ноември, но сега Въоръжените сили на Украйна се...
          Война

          Германското разузнаване: Трябват „контролирани рискове“, Берлин и НАТО са изправени пред „гореща конфронтация“ с Русия

          Иван Христов -
          Ръководителят на германското разузнаване (BND) Мартин Йегер заяви, че Германия и НАТО са изправени пред риска от „гореща конфронтация“ с Русия. Той обаче смята,...

          1 коментар

