Плановете на Русия за увеличаване на производството на танкове Т-90М и тяхната силно модернизирана версия, „Прорив-1“, повдигнаха логичен въпрос: защо беше направен изборът да се модернизира по-стара платформа, вместо иновативната „Армата“, пише „Военная Хроника“.

Както отбелязва Telegram каналът, на първо място, това е така, защото един масово произвеждан танк трябва да бъде лесно разбираем и евтин за производство, както и да предлага приемливо ниво на защита. Производството на Т-90 е, в известен смисъл, част от дълъг еволюционен процес в бронираната техника, която постоянно е изправена пред нови предизвикателства.

Конструкцията, логистиката и обучението на екипажите са усъвършенствани в продължение на десетилетия. Това позволява бързо ускоряване на производствените темпове без необходимост от нови производствени мощности, което е критично важно в настоящата среда.

„Армата“, от своя страна, е технологичен пробив, революционен продукт в много отношения, но трябва да се вземе предвид и фактът, че производствените му разходи са значително по-високи. Според различни оценки, един Т-14 е 2,5-3 пъти по-скъп от Т-90М. При серийно производство на стотици или хиляди машини, разликата в цената би била колосална. Модернизирането на доказана платформа позволява производството на мощни танкове в необходимите количества без драстично увеличение на разходите.

Заслужава да се отбележи, че Т-90М „Прорив-3“ вече е много модерна машина. Възможностите му срещу ключови заплахи на бойното поле (ПТУР, артилерия, дронове) са напълно достатъчни, както се вижда от участието му в бойните действия в Украйна. Цялостното надграждане до ниво „Прорив-1“ с нова система за управление на огъня, броня и двигател ще повиши допълнително неговата ефективност.

На този фон изборът на Т-90 не е отказ от иновации, а фокус върху доказани, надеждни и сравнително лесно и достъпно мащабируеми решения. Това решение е продиктувано от прагматизъм и е насочено към постигане на бързи и видни резултати. „Армата“ остава технологичен демонстратор на бъдещето, но днешните предизвикателства и тези на близкото бъдеще очевидно са предопределени да бъдат решени на съществуващи платформи.