Зеленски: Руснаците уверяваха САЩ, че ще окупират Донбас до октомври, но сега ВСУ се движат напред

Миналото лято руснаците са уверявали САЩ и други страни, че ще окупират Донбас до октомври или ноември, но сега Въоръжените сили на Украйна се движат напред. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски пред участници в 71-вата годишна сесия на Парламентарната асамблея на НАТО, предава УНН.
„Първо, за ситуацията на фронта. Това е важно, защото нашите сили сдържаха поредната вълна от руски атаки в Сумска и Донецка области. И това за пореден път доказва, че Русия не може да постигне целите си, когато нашето единство генерира достатъчна подкрепа. Това не е първият път, когато Русия не успява да изпълни заповедта на Путин за завземане на Донбас. Те постоянно отлагат тази безсмислена цел. Миналото лято те казаха на САЩ и други страни, че ще направят това след няколко месеца – до октомври или ноември. Вместо това, нашите войски сега напредват. Нашите резултати станаха възможни, защото вече нямаме такъв остър недостиг на стандартни оръжия, както преди“, заяви Зеленски.
Той подчерта, че ВСУ все още нямат някои възможности, но Украйна упорито работи за развитието на своята индустрия, за да може да доставя повече.
Според президента, за да прикрие провалите си на място, Русия е започнала нова вълна от въздушен тероризъм срещу Украйна – срещу украински градове и гражданска инфраструктура.
„Основната им цел е нашият енергиен сектор. Всеки ден, всяка нощ руски ракети и дронове удрят електроцентрали и електропроводи. Това е брутална атака срещу нормалния живот и е опасна. За да се защитим от нея, се нуждаем от системи и ракети – системи за противовъздушна отбрана, които не можем да произвеждаме пълноценно в Украйна. Да, започнахме да произвеждаме дронове-прехващачи, за да спрем „Шахедите“, и имаме мобилни ударни групи и самолети. Но руснаците извършват комбинирани удари, използвайки голям брой крилати и балистични ракети. Затова системи като Patriot, NASAMS, SAMP/T и други са просто жизненоважни. Разговаряме с всички, които могат да помогнат със системи за противовъздушна отбрана и ракети. Путин се надява да използва този терор в навечерието на зимата, за да сломи нашата съпротива. Трябва да предотвратим това. Затова ви призовавам да се застъпите във вашите парламенти и правителства за необходимостта от доставка на по-мощни системи за противовъздушна отбрана и ракетите, от които се нуждаем. Необходими са решения през следващите седмици – както за системите, така и за ракетите. Русия трябва да разбере, че не може да тероризира никоя държава безнаказано“, добави Зеленски.
