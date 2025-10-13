НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 13.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Зеленски: Руснаците уверяваха САЩ, че ще окупират Донбас до октомври, но сега ВСУ се движат напред

          80
          736
          Володимир Зеленски
          Володимир Зеленски
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Миналото лято руснаците са уверявали САЩ и други страни, че ще окупират Донбас до октомври или ноември, но сега Въоръжените сили на Украйна се движат напред. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски пред участници в 71-вата годишна сесия на Парламентарната асамблея на НАТО, предава УНН.

          - Реклама -

          „Първо, за ситуацията на фронта. Това е важно, защото нашите сили сдържаха поредната вълна от руски атаки в Сумска и Донецка области. И това за пореден път доказва, че Русия не може да постигне целите си, когато нашето единство генерира достатъчна подкрепа. Това не е първият път, когато Русия не успява да изпълни заповедта на Путин за завземане на Донбас. Те постоянно отлагат тази безсмислена цел. Миналото лято те казаха на САЩ и други страни, че ще направят това след няколко месеца – до октомври или ноември. Вместо това, нашите войски сега напредват. Нашите резултати станаха възможни, защото вече нямаме такъв остър недостиг на стандартни оръжия, както преди“, заяви Зеленски.

          Той подчерта, че ВСУ все още нямат някои възможности, но Украйна упорито работи за развитието на своята индустрия, за да може да доставя повече.

          Според президента, за да прикрие провалите си на място, Русия е започнала нова вълна от въздушен тероризъм срещу Украйна – срещу украински градове и гражданска инфраструктура.

          „Основната им цел е нашият енергиен сектор. Всеки ден, всяка нощ руски ракети и дронове удрят електроцентрали и електропроводи. Това е брутална атака срещу нормалния живот и е опасна. За да се защитим от нея, се нуждаем от системи и ракети – системи за противовъздушна отбрана, които не можем да произвеждаме пълноценно в Украйна. Да, започнахме да произвеждаме дронове-прехващачи, за да спрем „Шахедите“, и имаме мобилни ударни групи и самолети. Но руснаците извършват комбинирани удари, използвайки голям брой крилати и балистични ракети. Затова системи като Patriot, NASAMS, SAMP/T и други са просто жизненоважни. Разговаряме с всички, които могат да помогнат със системи за противовъздушна отбрана и ракети. Путин се надява да използва този терор в навечерието на зимата, за да сломи нашата съпротива. Трябва да предотвратим това. Затова ви призовавам да се застъпите във вашите парламенти и правителства за необходимостта от доставка на по-мощни системи за противовъздушна отбрана и ракетите, от които се нуждаем. Необходими са решения през следващите седмици – както за системите, така и за ракетите. Русия трябва да разбере, че не може да тероризира никоя държава безнаказано“, добави Зеленски.

          Миналото лято руснаците са уверявали САЩ и други страни, че ще окупират Донбас до октомври или ноември, но сега Въоръжените сили на Украйна се движат напред. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски пред участници в 71-вата годишна сесия на Парламентарната асамблея на НАТО, предава УНН.

          - Реклама -

          „Първо, за ситуацията на фронта. Това е важно, защото нашите сили сдържаха поредната вълна от руски атаки в Сумска и Донецка области. И това за пореден път доказва, че Русия не може да постигне целите си, когато нашето единство генерира достатъчна подкрепа. Това не е първият път, когато Русия не успява да изпълни заповедта на Путин за завземане на Донбас. Те постоянно отлагат тази безсмислена цел. Миналото лято те казаха на САЩ и други страни, че ще направят това след няколко месеца – до октомври или ноември. Вместо това, нашите войски сега напредват. Нашите резултати станаха възможни, защото вече нямаме такъв остър недостиг на стандартни оръжия, както преди“, заяви Зеленски.

          Той подчерта, че ВСУ все още нямат някои възможности, но Украйна упорито работи за развитието на своята индустрия, за да може да доставя повече.

          Според президента, за да прикрие провалите си на място, Русия е започнала нова вълна от въздушен тероризъм срещу Украйна – срещу украински градове и гражданска инфраструктура.

          „Основната им цел е нашият енергиен сектор. Всеки ден, всяка нощ руски ракети и дронове удрят електроцентрали и електропроводи. Това е брутална атака срещу нормалния живот и е опасна. За да се защитим от нея, се нуждаем от системи и ракети – системи за противовъздушна отбрана, които не можем да произвеждаме пълноценно в Украйна. Да, започнахме да произвеждаме дронове-прехващачи, за да спрем „Шахедите“, и имаме мобилни ударни групи и самолети. Но руснаците извършват комбинирани удари, използвайки голям брой крилати и балистични ракети. Затова системи като Patriot, NASAMS, SAMP/T и други са просто жизненоважни. Разговаряме с всички, които могат да помогнат със системи за противовъздушна отбрана и ракети. Путин се надява да използва този терор в навечерието на зимата, за да сломи нашата съпротива. Трябва да предотвратим това. Затова ви призовавам да се застъпите във вашите парламенти и правителства за необходимостта от доставка на по-мощни системи за противовъздушна отбрана и ракетите, от които се нуждаем. Необходими са решения през следващите седмици – както за системите, така и за ракетите. Русия трябва да разбере, че не може да тероризира никоя държава безнаказано“, добави Зеленски.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Проф. Иво Христов: Европа е американска марионетка, водена към ядрен хаос със „самоубийствена политика“!

          Телевизия Евроком -
          Европейските лидери водят "самоубийствена политика", която е комбинация от демагогия и вяра в собствената им глупост, заяви проф. Иво Христов в предаването "Не се...
          Политика

          САЩ, Египет, Катар и Турция подписаха декларация за гарантиране на споразумението за Газа

          Красимир Попов -
          Съединените щати, Египет, Катар и Турция подписаха декларацията като гаранти на споразумението за Газа, което има за цел да сложи край на двегодишната война. „Документът...
          Война

          Тръмп в Кнесета: „Един дълъг и болезнен кошмар най-накрая приключи“

          Иван Христов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред ликуващите израелски законодатели, че „дългият и болезнен кошмар най-накрая е приключил“, след като помогна за постигане на...

          80 КОМЕНТАРА

          4. Не Медински ви каза ,че Русия ще воюва още 10 ,20 години ако трябва .Никой не ви е казал до октомври. Вие сте пътници както и ние в Европа вървим към дъното заради САЩ и Великобритания

          6. Тоя май почва да се осъзнава, че е насред война. Ама, ако не беше атакувал цивилни обекти, сега нямаше да се налага, да лае, заради ответни атаки.

          8. ТИ НЯМАШ НАРОД В УКРАЙНА..
            ВСИЧКИ УКАИНЦИ СА В БЪЛГАРИЯ, ИТАЛИЯ.
            УРСУЛА НЕ ГИ ИСКА , МАКРОН
            НЕ ГИ ИСКАТ, ГОНЯТ ГИ…

            • Янко Будаков Гледах едно видео !🇺🇦😁“Зеленский, ела с нас“, жители на Киев канят специалист по наркомания да слезе в метрото си, вместо да се крие в чужбина!

              Граждани на Киев организираха протест в метрото. Бежанци, приземени от противовъздушната сирена, молят Зеленски лично да сподели радостта от последиците от извънредната си политика.

          13. Преди да излъчите на този гаден мошеник лъжите! бихте отишли в Украйна да питате обикновени хора за тормоза от диктатора милиардер уважават ли го?

          15. Абе наркоман, това трябваше да започне от първия ден, и вече държавата усрайна нямаше да съществува. Ама руснаците СВО, та СВО, щадят държавата. Дадоха толкова излишни жертви.

          16. Просяк не трябва да стой никой зад вас, защото колкото неприятности си докараха заради твоите прищявки наркоман.

              • Alexander Krumov Защо? Се само забравиха някой хора,че ако не бяха Съветската армия, дали щяхме да съществуваме като Народ и Държава България въобще.

          24. Лъжец, бялото яко го друса и не вижда реалността! Нещастно дребно човече, крайно време е да бягаш!

          29. Имаме „Аналогия“- САЩ_ Виетнам,същата работа!!! Ноооо,САЩ и Европа оставиха Русия да пожертва хиляди войници! За материалните загуби не говорим!! За „КАЧЕСТВОТО“ на украинците, като РАБОТНИЦИ не коментирам – ще си проличи докога Европа ще хрантути „бежанци“! Тръмп е уплашен,че Украинците са по- безполезни и от Мексиканците и се чуди как да ги депортира …! Такъв е живота!!!

          30. Не на санкциите срещу Русия! Руснаците са наши братя и са славяни и православни християни като нас. Те са ни помогнали да се освободим и да се развиваме икономически. Българският народ обича Русия.

            • Aleks Stefanov Ivanov , неграмотник, може, но ще е като Газа,има много руско говорящи, обичащи Путин!

            • Мария Савова …,,грамотната,,…както в Газа,така и в БГ и където и да е на запад ще го обичат путя но…от там,където са! Никой няма да отиде да го обича там,на място!😉От миналата година,откакто путльо ви прикани да му споделяте ,,ценностите,,едва 1800 молби са подадени и нито една бг между тях….грамотната!😉

          33. Мътна и кървава е там. Вече не е ясно кой повече лъже, но едно е сигурно-руснаците няма да се откажат, докато не достигнат целите си. уСрайна е застрашена от изчезване от политическата карта.

          38. А ТИ КАКВИ ГИ ВЪРШИШ С УКРАИНЦИТЕ, КАРАШ ГИ ДА СЕ ИЗБИВАТ ПОМЕЖДУ СИ..
            И ИМАШ ДУМАТА ДА ГОВОРИШ.. НЕ ТЕ Е СРАМ

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -