Зеленски ще посети Вашингтон за среща с Доналд Тръмп

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че тази седмица ще посети Вашингтон, за да се срещне с текущия президент на Америка Доналд Тръмп и да обсъдят въпросите за противовъздушната отбрана и начините за оказване на по-голям натиск върху Русия.

- Реклама -

Зеленски заяви, че ще се присъедини към украинската делегация, която ще проведе разговори с американски политици и компании, и изрази надежда, че срещата му с Тръмп ще се състои в петък, 17 октомври.

Той подчерта, че през уикенда е провел два телефонни разговора с Тръмп, по време на които са обсъдили „предизвикателствата“, пред които е изправена Украйна след руските удари по енергийната инфраструктура на страната, както и ситуацията на бойното поле, предаде АФП.

„Обсъдихме някои деликатни въпроси. Този разговор не беше достатъчен, въпреки че беше съществен“, сподели Зеленски, докато беше домакин на посещението в Киев на върховния дипломат на ЕС Кая Калас.

Украинската делегация вече е заминала за Съединените щати, включвайки премиера Юлия Свириденко, както и ръководителите на президентската канцелария и на Съвета за национална сигурност, и дипломатически представители.

Когато се присъедини към тях, Зеленски планира да проведе още срещи, включително с американски военни компании, сенатори и конгресмени.

Основните теми на разговорите ще бъдат противовъздушната отбрана и възможностите за оказване на натиск върху Русия.