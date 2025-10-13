НА ЖИВО
          - Реклама -
          Зеленски ще посети Вашингтон за среща с Доналд Тръмп

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че тази седмица ще посети Вашингтон, за да се срещне с текущия президент на Америка Доналд Тръмп и да обсъдят въпросите за противовъздушната отбрана и начините за оказване на по-голям натиск върху Русия.

          Зеленски заяви, че ще се присъедини към украинската делегация, която ще проведе разговори с американски политици и компании, и изрази надежда, че срещата му с Тръмп ще се състои в петък, 17 октомври.

          Той подчерта, че през уикенда е провел два телефонни разговора с Тръмп, по време на които са обсъдили „предизвикателствата“, пред които е изправена Украйна след руските удари по енергийната инфраструктура на страната, както и ситуацията на бойното поле, предаде АФП.

          „Обсъдихме някои деликатни въпроси. Този разговор не беше достатъчен, въпреки че беше съществен“, сподели Зеленски, докато беше домакин на посещението в Киев на върховния дипломат на ЕС Кая Калас.

          Украинската делегация вече е заминала за Съединените щати, включвайки премиера Юлия Свириденко, както и ръководителите на президентската канцелария и на Съвета за национална сигурност, и дипломатически представители.

          Когато се присъедини към тях, Зеленски планира да проведе още срещи, включително с американски военни компании, сенатори и конгресмени.

          Основните теми на разговорите ще бъдат противовъздушната отбрана и възможностите за оказване на натиск върху Русия.

